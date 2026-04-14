Laura Zapata es ELIMINADA de ‘La Casa de los Famosos’ Telemundo

Laura Zapata era una de las participantes con más fama de la temporada 2026 de ‘La Casa de los Famosos’ Telemundo, pero ni eso bastó para que siguiera en la competencia.

La noche de este 13 de abril fue la ELIMINADA del concurso, luego de semanas de gritos, insultos, dinámicas, anécdotas y momentos divertidos.

Sin duda, fue un gran reto para Laura Zapata, quien salió de la competencia en medio del intercambio de habitantes con la edición de Argentina. Antes de irse, Fabio le realizó un divertido baile sexy a la actriz, por lo que seguramente se llevará también ese último recuerdo.

Además de Laura Zapata, los habitantes que estaban en peligro de eliminación eran:



Kenny

Joridan

Fabio

Kenzo

Caeli

El Divo

Luis

Curvy

Horacio

Celinee

Josh



Fue una dura experiencia para Laura Zapata

Una de las controversias de Laura Zapata involucra al creador de contenido ‘Kunno’, quien podría enfrentar una demanda legal tras sus declaraciones en una gala

El tiktoker sugirió que Laura Zapata habría fingido el secuestro del que fue víctima en 2002. Los dichos de ‘Kunno’ generaron una ola de reacciones y criticas en redes sociales y según fuentes cercanas a la producción y a la familia de la actriz, su equipo legal analiza emprender acciones legales por daño moral y difamación.

En la gala de la que se hace mención, ‘Kunno’ expresó que “la señora Laura Zapata es una señora y no está haciendo esto intencionalmente. La señorita hermana de Thalía, ‘autosecuestros’... O sea, después de los comentarios tan desafortunados que hizo el día de ayer, todavía va y le avienta metal a ‘Divo’ pero no pasa nada porque es una señora de la tercera edad”.