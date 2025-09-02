Laura Bozzo y la pedida de mano que la hizo enfurecer y correr a sus amigos

El documental se adentra en la complejidad de su personalidad y muestra su faceta pública, pero también privada.

Con testimonios inéditos y material exclusivo se estrenó el documental de la polémica conductora peruana Laura Bozzo, donde se muestra como nunca y comparte los momentos más duros de su vida.

A través de VIX se deja ver un retrato íntimo de la presentadora, quien nunca imaginó volverse un referente y mucho menos que con su frase célebre “¡Qué pase el desgraciado!” sería identificada en el mundo.

Mi sueño era llegar a las mujeres, en una época donde mi discurso era absolutamente revolucionario”, dice Bozzo anticipando el tono del documental.

Laura Bozzo VIX

El filme va narrando cómo Laura llevaba una vida estable, siendo millonaria, abogada y académica hasta que llegó a la televisión en su mediana edad, y cómo sorteó un arresto domiciliario en su foro de televisión.

Señalada de recibir tres millones de dólares y un monto mensual de diez mil dólares a cambio de desprestigiar a figuras de oposición desde su programa de televisión, Bozzo relata, sin embargo, que lo más difícil fue separarse de sus hijas.

También cuenta cómo se reinventó a partir de su éxito de audiencia, primero en Perú y después en toda Latinoamérica.

Laura Bozzo VIX

Laura habla de su esposo y padre de sus hijas, de sus padres y cómo creció en el seno de una familia de descendientes italianos. De sus amigos y también de su polémica relación con el bailarín argentino Christian Zuárez, a quien conoció en uno de sus programas en Perú.

Pero un momento icónico dentro del filme es cuando su novio Christian le propone matrimonio.

Eso de casarse con un hombre rico que te mantenga, que te de todo, los hijos, el perro, el jardín, y yo como una tonta lavándole la ropa al hombre, cocinándole… No, yo quería ser abogada, defender a las mujeres. Yo quería ser autosuficiente. Yo nunca, jamás, he dependido de un hombre”, declaraba la peruana.

A los 12 años de relación, Christian organizó una fiesta para proponerle matrimonio donde resaltan sus amigos y figuras reconocidas del espectáculo como Maribel Guardia, Yadira Carrillo y Juan José Origel.

“Yo dije esta vez voy a agarrar y la voy a sorprender. Gasto como dos mil dólares en fuegos artificiales, a tal hora iba a haber cohetes. Imagínate, vivíamos en el piso 8, en un penthouse, y de repente iba a explotar todo.

Vamos a la terraza, la llamo y le digo ‘yo creo que ya es hora que me des el sí”, relata Zuárez, sin mayores pretensiones, pues adelanta que ya lo ha rechazado nueve ocaciones anteriores.

El rostro de Bozzo se desencajó. Lo que todos creían la llenaría de sorpresa e ilusión, fue un balde de agua fría.

Abre un joyero y le da un anillo divino. En ese momento en Acapulco empezaron a reventar bombas y salían luces artificiales, era espectacular el mar alumbrado. Yo con los ojos llenos de lágrimas, ‘qué emoción, mi amiga se va a casar’”, cuenta Maribel Guardia sin advertir lo que vendría después.

“Laura agarra el anillo y grita ‘cómo te atreves, pendejo’, y le tira el coso en la cara. Y aquel momento mágico con las luces, con todo, le mentó la madre delante de todo el mundo. La fiesta pasó de ser una fiesta a ser un horror… Él lloró, ella salió corriendo”.

Laura Bozzo y Christian Zuárez VIX

La pareja ofreció disculpas al día siguiente, Laura decía que después de tanto tiempo “ya estaban casados”, lo cierto es que no superaron los rumores de infidelidad y la desconfianza, por lo que tres años después se separaron definitivamente.

Yo sé qué es lo que le gusta a la gente”, una frase que resume su capacidad para conectar con el público y adaptarse a los cambios del medio.

En los últimos años, Laura se ha mantenido vigente a través de realities como La Casa de los Famosos All Stars y MasterChef Celebrity Generaciones, donde su temperamento ha generado momentos de alto impacto televisivo.

Sin embargo, el documental busca ir más allá de la imagen polémica, ofreciendo una mirada a los desafíos personales que ha enfrentado.

