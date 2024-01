Las terribles predicciones de Yuri sobre el fin de la humanidad: “Este planeta no va a durar mucho”

La reconocida cantante mexicana Yuri ha causado revuelo con sus recientes declaraciones sobre el fin del mundo y la humanidad. Según la artista, este evento apocalíptico está cerca y se basa en las profecías bíblicas.

Yuri habla sobre las catástrofes que sufrirá el planeta

La mexicana Yuri, conocida por su fe cristiana, ha expresado su creencia de que el fin de la humanidad está cerca. Según ella, esto no es una simple suposición, sino que está basado en las profecías contenidas en la Biblia. “Para mí, creo yo que es la última generación de este planeta, por lo que dice bíblicamente y por lo que conozco en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta. Quitemos a Dios del planeta, pero ya no aguanta, el calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, los volcanes, o sea, no aguanta ya este mundo”, dijo en entrevista para ‘Sale el Sol’.

La Biblia contiene varias profecías sobre el fin del mundo, muchas de las cuales se encuentran en el libro del Apocalipsis. Estas profecías describen una serie de eventos catastróficos que llevarán al fin de la humanidad.

Yuri ha expresado su creencia de que estos eventos están cerca de suceder. Según ella, los signos del fin de los tiempos ya son evidentes en el mundo actual. “Y sin Dios todavía peor, ve lo que está pasando en Israel, que es una realidad, cómo están matando a los niños, cómo están sacándole a los bebés a las mamás embarazadas, es una crueldad, eso es bíblico. Los que conocemos la palabra sabíamos que esto iba a pasar, y que esto no va a cesar, esto va de mal en peor, enfatizó.

A pesar de la gravedad de sus declaraciones, Yuri ha enfatizado que su intención no es causar miedo, sino promover la reflexión y la preparación espiritual. Según ella, es importante estar preparados para el fin del mundo y vivir de acuerdo con los principios bíblicos. “Tenemos que estar preparados porque vienen momentos muy difíciles para la humanidad. Si tú no te agarras de Dios no vas a poder subsistir, vienen cosas muy fuertes, muy, muy, muy fuertes y no quiero meterle miedo a la gente, no. Yo soy una mujer que conozco la verdad, que conozco la palabra, está pasando lo que la palabra dice, aunque muchos digan que no, está pasando, ¿verdad? Y yo como una mujer cristiana me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija”, finalizó.