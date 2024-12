Las GranDiosas están de luto: Así despiden a Dulce la cantante sus famosas excompañeras

Este 25 de diciembre sorprendió la muerte de Dulce la cantante a todo el medio artístico, incluidas las artistas que compartieron el escenario con ella en el espectáculo “GranDiosas”.

Durante más de una década cantaron juntas todos sus éxitos y recorrieron el país en presentaciones con boletos agotados, por lo que la unión surgió entre varias de ellas.

El luto quedó demostrado tras la muerte de Dulce, con los emotivos mensajes de despedida de sus compañeras, quienes publicaron fotos, videos y algunas palabras para recordar a su amiga.

Rocío Banquells

La cantante fue una de las más conmovidas por la pérdida de Dulce, con quien compartía varios momentos sobre el escenario. De esta dupla, perdurará su colaboración al unir sus éxitos “Tu Muñeca / No soy una muñeca”.

“Mi querida Dulce, tu partida me pone tan triste, no sabes lo mucho que te voy a extrañar querida amiga, gracias por todo los momentos tan maravillosos que compartimos mi muñeca, gracias por tu cariño, tu amistad, por siempre unir tu voz con la mía y por siempre estar para mí. Vuela muy alto mi @dulcelacantante, te guardaré siempre en mi corazón ¡Te adoro y te admiraré eternamente ! Tremenda artista ganó el cielo, mucha luz en tu camino…"., escribió Rocío.

Rocío compartió: “Me duele tanto despedirte mi Dulce. gracias por siempre abrazarme con tanto amor, gracias por ser mi confidente, mi amiga, mi cómplice arriba del escenario. Qué honor cantar contigo y vivir tantos momentos hermosos. Te voy a extrañar como no te imaginas amiga querida, nos dejas un gran dolor. Descansa en paz mi Dulce🕊 ¡Sigue brillando y cantando en el cielo!”.

Manoella Torres

“Mi querida amiga Dulce, única… y como tú no existirá nadie más! Siempre me decías que era la “maestra” pero tú dabas cátedra de ser “la cantante”! Me entristece saber que no volveremos a cantar juntas nunca más pero me queda el consuelo de haber coincidido en esta vida contigo. Gracias por todos los momentos divertidos, tristes, difíciles y maravillosos que compartimos; por tus consejos como amiga, mujer y madre; por las carcajadas con las ocurrencias de tu característico humor.

"¡Tu voz y tu legado sonarán por siempre! Te voy a extrañar mucho! Mi más sentido pésame a su hija Romina, su hermana, a sus amigos y fans, mi corazón está con ustedes!.

María del Sol

La cantante publicó un reel donde llamó a Dulce “su maestra”.

Alicia Villarreal

“Te quiero muchísimo amiga, vuela alto”, fueron las palabras de Alicia al compartir un video de Dulce.

María Conchita Alonso

Publicó una emotiva imagen donde Dulce la abraza en el escenario

Dulce murió a los 69 años tras complicaciones de salud durante el mes de diciembre. Aunque se decía que estaba en reposo y se habían aplazado sus presentaciones al 2025, ya no fue posible. Descanse en paz.