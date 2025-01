Las emotivas palabras de Daniela Romo para Chantal Andere por sus 37 años de carrera

Se develó una placa en el musical “La Tiendita de los Horrores” que Chantal Andere protagoniza.

Para celebrar los primeros 37 años de trayectoria de Chantal Andere, la obra de teatro “La Tiendita de los Horrores” le rindió homenaje este fin de semana, donde asistieron varios famosos.

Daniela Romo fue la elegida para develar la placa en conmemoración de los 37 años de impecable trabajo de Chantal Andere. Al subir al escenario, conmovió a la actriz y los presentes por las palabras que le dedicó.

“Quiero decirles que me siento muy honrada y orgullosa”, comenzó Daniela Romo, quien recordó que conoció a Chantal Andere cuando era niña, pues trabajó con Jacqueline Andere y José Fernández Unsáin, padres de la actriz.

Daniela Romo recordó cuando trabajaron juntas en teatro y en telenovelas como “Sortilegio”, época en la que Chantal le llevó a su bebé para que la conociera.

“Llegó con su bebé y me puse a llorar porque me acordé cuando la conocí, cuando conocí a su madre y su padre. Soy madrina de la hija de Chana (como le dice a Chantal). Captaste enseguida la disciplina de tus padres en sus formas de hacer las cosas y esa disciplina te ha traído a estos primeros 37 años, pero no solamente es cuestión de disciplina, sino vocación, pasión y amor por una profesión”.

“Te felicito, me siento orgullosísima pero más me siento honrada por tu amistad, por tu cariño, por ser tu comadre. Eres un gran talento y me siento feliz por estar cerca de ti”.

Chantal Andere tiene varios premios TVyNovelas

A Chantal Andere la respaldan 37 años de trayectoria que incluye hasta una faceta como cantante, con éxitos como “Músculo” y “Regresa”.

Comenzó en “Dulce Desafío” y se convirtió en un rostro inconfundible de las telenovelas con trabajos en “Marimar”, “La Usurpadora”, “Amor real”, “Sortilegio”, “Mi fortuna es amarte”, “El Maleficio”, entre otras.

En teatro la hemos visto en “Cabaret”, “Victor Victoria”, “El beso de la mujer araña” y ahora en “La tiendita de los horrores”.

Chantal Andere también tiene premios TVyNovelas, el primero como Mejor actriz debutante por “Dulce desafío” y Mejor Villana por “Sentimientos ajenos”, así como Mejor actriz antagónica por “Destilando amor”.