Lalo España revela romance con un hombre mucho más joven: “Siempre lo tuve en secreto”

Lalo España estuvo de invitado en podcast de Ricardo Pérez y Slobotzky.

El humorista fue especialmente puntilloso en sus bromas hacia Ricardo y su relación con Susana Zabaleta, la cual ha sido objeto de comentarios polémicos por la diferencia de edad.

Lalo comentó, por ejemplo: “Yo me puse a buscar a las parejas de famosos que dicen que tienen diferencia de edad y todos son de 6, 8, 10 años, ¡nadie como ustedes!”.

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En ese mismo tono de comedia, Lalo deslizó una anécdota romántica con un hombre más joven.

“Han de saber que por culpa de él (señaló a Ricardo) durante un tiempo mis amigos me decían “el Susana Zabaleta”.

La revelación de Lalo España

España contó entonces que tuvo un novio en una relación similar en cuanto a la diferencia de edades.

“Yo anduve con una una persona un poquito menor, le llevaba yo 24 años”, contó en La Cotorrisa.

Incluso contó con sarcasmo que en una ocasión “una señora” le dijo que era su hijo.

Aprovechando el ejemplo de Ricardo Pérez, Lalo insinuó que se sentía aliviado de que hay una pareja con más diferencia de edad de que él tuvo con esa pareja secreta.

“Fíjate que la persona con la que yo andaba, que era hombre, no tengo pudor en decirlo y le mando un abrazo a este ser tan maravilloso, yo nunca lo di a conocer porque él no lo quería”

España, obviamente, evitó decir el nombre de ese novio.

