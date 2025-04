Lalo “El Mimo” se recupera de cirugía de cadera y quiere volver a trabajar a sus 88 años

A sus 88 años se recupera de la cirugía de cadera que le realizaron y tiene entusiasmo en salir adelante y volver a trabajar

Hablar de Lalo “el Mimo” es hablar de uno de los actores y comediantes más destacados de su época, hombre que supo forjar una carrera en cine, televisión y teatro, y que, desafortunadamente, desde hace algunos meses, ha padecido problemas de salud; sin embargo, su mente positiva está haciendo que su recuperación sea más rápida para poder seguir trabajando.

“Fue un inició de año un poquito complicado, sobre todo, cuando no puedes pisar como estabas acostumbrado, pisas y te duele, es difícil volver a caminar, el chico de fisioterapia que me apoya me ha ayudado mucho, me hacen caminar y hacer ejercicios, ahí voy, pero de repente sí me duele, estoy muy rosado porque en el hospital me limpiaban con papel seco, ya mi piel es de papel china, tengo 88 años, no es tan fácil, me metieron un clavo de 18 cm, a mi edad es más lento que un clavo se afiance al cuerpo, pero le estoy echando muchas ganas”.

Para Lalo “el Mimo” no ha sido fácil alejarse de los reflectores, pues ha pasado su vida entera frente a ellos, por lo que agradece cada oportunidad que se le da para seguirse desempeñando.

“Doy gracias a los productores que han tenido la amabilidad de Ilamarme aún a trabajar, me soportan, me dejan hacer cosas todavía, a esta edad ya no oigo bien, ya no veo bien, ya soy un desastre, pero ellos todavía conservan la imagen de lo que fui”, nos dijo durante una grabación de una cápsulas para el canal D’ película.

Lalo “el Mimo” se dice honrado de haber pertenecido al llamado cine de ficheras.

El actor está seguro de haber labrado una gran carrera en la que prácticamente nada le faltó por hacer. “Son 65 años de actor, hice todos los géneros, 60 obras de teatro, 135 películas, estuve hasta en plazas de toros, en todas partes trabajábamos, además escribo, dirijo, produzco, hice novelas y todo, yo creo que no me ha faltado nada, siempre he amado mi carrera, nací chistoso y chistoso me voy a morir”.

Una época destacada para Lalo “el Mimo” fue indudablemente el llamado cine de ficheras, del que el actor recuerda con gran cariño como uno de sus precursores.

“Esas como todas mis películas las quiero como hijas, todas me dieron de comer, jamás hablaré mal de mi trabajo, creo que Víctor Manuel Castro “el Güero” atinó en escribir muchas de esas historias, en las que obviamente lo prohibido, la belleza de mis compañeras y reflejar en pantalla el sueño de cualquier caballero fueron la receta perfecta para ese éxito”.

Algo que ha cimbrado la vida de Lalo “El Mimo” es cómo poco a poco muchos de sus compañeros contemporáneos ya no están.

“Hay algo que sí me duele y es ya no ver a mis amigos, extraño mucho a todos mis compañeros que ya se fueron, todavía me quedan Inclán y Sergio Corona, pero los demás ya se fueron, apenas vi una película que hicimos donde está Resortitos, también había 11 comediantes, ya se murieron todos, hasta Amparito Arozamena, Chato Padilla, Chóforo, ya no me queda nadie”.

Si algo ha sacado adelante al actor en los padecimientos que ha tenido y durante su rehabilitación es el apoyo de su hija Maricarmen.

“Es un ángel, Santa Mariquita del Perpetuo Socorro, me acompaña en todo, ella me atiende, me lleva al baño, me hace de comer, incluso ha sacrificado su carrera como actriz por mí, ya quiero que trabaje en esto que también ama”.