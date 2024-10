Lady Gaga paralizó la música con su nuevo video ‘Disease’ y una inesperada reflexión: ‘Me produce claustrofobia’

Los fans, o mejor dicho, los Little Monsters aún no se habían recuperado del éxito que trajo Lady Gaga junto a Bruno Mars en ‘Die with a smile’, cuando hoy YouTube activó al fandom de la cantante y actriz con la aparición de su video ‘Disease’, el cual pone de vuelve a la Gaga más oscura e irreverente que tanto amaron los de la generación del los 2000.

A solo unas horas de haber puesto en marcha el video de ‘Disease’, Lady Gaga revivió a todos sus fieles Little Monsters que esperaban por ver de nuevo a la artista que los cautivó en la década del 2000 cuando inició con temas como ‘Poker Face’, ‘Alejandro’, ‘Bad Romance’, entre otros.

Lady Gaga más sincera que nunca con ella misma y sus fans Instagram Lady Gaga.

En poco tiempo, millones de seguidores de Lady Gaga quedaron alucinados con la puesta de cine con la que llegó “Disease”, pero no solo eso, la letra, oscura y autorreferencial llevó al máximo el disfrute de los fans. Sin duda, la frase que más resuena en las redes sociales es “Lady Gaga volvió”.

La fuerte reflexión de Lady Gaga tras publicar su nuevo video

Para la actriz y cantante es normal que cada vez que irrumpe el Status Quo de la música con sus temas oscuros y con sus puestas en escena impactantes, siempre tendrá un aluvión de críticas, mucho más en tiempos de Halloween.

Lady Gaga reflexiona sobre aceptar sus demonios internos y la imposibilidad de escapar de su propia oscuridad. A través de la integración de estos aspectos y de su arte, encuentra fortaleza y autenticidad, convirtiéndose en la directora de su vida. Al final, su poder reside en aceptarse completamente.

Lady Gaga presentó Disease. Instagram Lady Gaga.

La autorreflexión completa que Lady Gaga hizo con la que le abrió su corazón al mundo

Antes de que lleguen las especulaciones, Lady Gaga se adelantó y así reflexionó sobre su nuevo tema.

‘Pienso mucho en la relación que tengo con mis propios demonios internos. Nunca me ha resultado fácil afrontar cómo me dejo seducir por el caos y la agitación. Me produce claustrofobia.

La enfermedad tiene que ver con enfrentar ese miedo, enfrentarme a mí mismo y a mi oscuridad interior, y darme cuenta de que a veces no puedo vencer ni escapar de las partes de mí que me asustan. Que puedo intentar huir de ellas, pero siguen siendo parte de mí y que puedo correr y correr, pero que con el tiempo volveré a encontrarme con esa parte de mí, aunque sea solo por un momento.

Reflexión de Lady Gaga Instagram Lady Gaga.

Bailar, transformarme, correr, purgarme. Una y otra vez, volver a mí misma. Esta integración es, en última instancia, hermosa para mí porque es mía y he aprendido a manejarla. Soy la directora de mi propia sinfonía. Soy cada actor de las obras que son mi arte y mi vida. No importa cuán aterradora sea la pregunta, las respuestas están dentro de mí. Son partes esenciales e inextricables de lo que me hace ser yo. Me salvo a mí misma al seguir adelante.

Soy todo lo que soy, soy fuerte y estoy lista para el desafío. ¡Feliz Halloween!’, cerró Lady Gaga su reflexión con un mensaje claro para el mundo.