Lady Gaga en México: ¿qué se sabe de los supuestos conciertos que dará en 2024?

Lady Gaga pisó tierras mexicanas hace más de una década. La artista estuvo en el Foro Sol en el año 2012 como parte de su gira “The Born This Way Ball”. Asimismo, en las últimas semanas del año, rumores señalan que la artista estadounidense estaría regresando con nuevos conciertos en México para 2024.

Estas especulaciones circulan por las redes sociales e incluso afirman que ya existirían fechas de sus presentaciones por las tierras aztecas.

¿Lady Gaga dará conciertos en México en el 2024?

Los fans de la cantante y actriz están entusiasmados tras lo filtrado, pues muchos creen que sí sea posible este magnífico regreso de la diva del pop.

De acuerdo con las especulaciones, Lady Gaga tendría planeado una serie de conciertos por México. Se dice que estos serán anunciados durante el próximo 15 de enero y que la venta de las entradas iniciarían solo unos días después. Se rumora que las presentaciones de la intérprete de ‘Judas’ estarían ocurriendo durante los últimos meses del 2024 en Ciudad de México y Monterrey.

Pese a que son rumores, sus fans, a quienes se les conoce como ‘Little Monsters', están emocionados ante la posibilidad del regreso de la cantante a la república.

Actualmente, ¿a qué se dedica Lady Gaga?

Pese a que Lady Gaga inició su carrera como cantante, la artista ha demostrado tener grandes habilidades de actuación. Actualmente, la celebridad estadounidense se encuentra realizando la próxima película de ‘El Joker’ junto a Joaquin Phoenix.

En los últimos días se difundieron nuevas imágenes de la nueva cinta, donde podemos ver a Lady gaga como Harleen Quinzel. Esta nueva cinta dirigida por Todd Phillips promete ser un éxito en taquilla tal y como fue la primera película estrenada en el 2019.

Joker: Folie à Deux se estrenará en cines el próximo 4 de octubre en Estados Unidos. Mientras tanto puedes ver la primera entrega en HBO Max.