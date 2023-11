La reflexión de Gerard Piqué en medio de la polémica con Shakira, ¿qué dijo?

Piqué ha dicho en una entrevista con Ibai Llanos que toda esta polémica que ha tenido con Shakira “no cambia nada”.

Shakira ha experimentado semanas de intensidad total. La artista originaria de Barranquilla, Colombia, se encuentra en medio de la polémica después de comparecer este lunes en un juicio español, donde se declaró culpable por el fraude fiscal del que se le acusaba. Pagó una multa de 14.5 millones de euros como parte de un acuerdo con hacienda.

Días antes, durante la ceremonia de los Latin Grammys 2023 en Sevilla, la intérprete de ‘Te felicito’ fue protagonista de la noche al llevarse tres galardones de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

En la ceremonia, la artista de 46 años subió al escenario en más de una ocasión para presentar dos canciones y dedicar unas palabras a cada una de las categorías en las que triunfó junto a su compañero Bizarrap.

Al agradecer el Grammy Latino a la Canción del Año por ‘Sesión 53', Shakira expresó su agradecimiento a sus fans y no dudó en enviar una indirecta que muchos interpretaron como dirigida a su ex pareja, Piqué.

“Quiero dedicar este premio a mis hijos, Milán y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, que van a tener una mamá que va a reír porque se lo merecen”, comenzó, y luego añadió: “Porque, como dice un amigo: ´En el pasado ya no hay nada, sólo se recuerda el futuro´”. Esta frase se viralizó rápidamente en redes sociales, y los fans señalaron al ex defensor del FC Barcelona.

¿Qué dijo Piqué sobre la indirecta de Shakira en los Latin Grammys 2023?

Gerard Piqué no tardó en hablar sobre lo ocurrido en los Latin Grammys 2023. Aunque no mencionó directamente a Shakira, dejó clara su postura al respecto.

“No te cambia nada tu vida, tú lo que tienes que hacer, y al final hablamos ahora todo el tema mental, de los jóvenes, que suben… Ostia, hay una presión brutal a toda esta nueva generación al qué dirán de él, a las redes sociales, a Instagram, a intentar aparentar algo que no eres”, reflexionó Piqué en una conversación con su amigo el streamer Ibai Llanos.

Siempre tan sabio e inteligente. Ese es mi idolo. 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/c9Wc364Mwi — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) November 17, 2023

Sugirió también que en las escuelas deberían enseñar a los niños que no importa lo que dice la gente: “Te da igual, da igual que todo el mundo piense que eres un imbé***. Tú estás en tu casa con tu gente, y si tu gente cree que eres el mejor del mundo, ya es suficiente”.

El novio de Clara Chía Martí aclaró que no pudo ver la premiación de los Latin Grammys 2023 porque estaba de viaje.