La poderosa respuesta de Lyn May tras recomendar a su dermatólogo y recibir ofensas por su rostro

Lyn May pone un alto a las críticas recibidas en su cuenta oficial de Instagram tras recomendar a su dermatólogo de confianza

Lyn May fue duramente criticada tras recomendar a su dermatólogo en su cuenta oficial de Instagram para que sus seguidores tuvieran un cutis como el suyo. El mensaje de la vedette no fue bien recibido por algunos usuarios y ella no dudó en responderle a sus detractores con una poderosa frase.

A través de un video, Lyn May compartió los datos de su especialista de confianza, a quien le tiene mucho cariño y agradecimiento por cuidar su cutis, aunque varias personas consideran que la bailarina se ha sometido a muchos tratamientos faciales.

“Quiero agradecer al Dr. José Ángel Martínez Muñoz, porque me está dejando un cutis precioso. Es un dermatólogo maravilloso. Su amiga Lyn May se los recomienda”, dijo la también actriz de 70 años. Tras esta publicación, algunos internautas tomaron a mal el consejo y provocaron una serie de ofensas.

Lyn May manda duro mensaje a sus detractores

Y aunque las críticas continuaron en otras de sus publicaciones, Lyn May le contestó a sus detractores con unas fotos en las que luce un body de leopardo y las acompañó con una contundente frase, dejando claro que los señalamientos no la tumban. “No me llegas ni a los talones”, fueron las palabras de la querida actriz del cine de ficheras.

Recordemos que en más de una ocasión, la reconocida vedette ha recibido todo tipo de mensajes en sus redes sociales por el aspecto de su rostro, pues recordemos que Lyn May se sometió a aplicaciones de aceite, pensando que era colágeno, hace muchos años. Lyn May siempre ha dado de qué hablar, pero su seguridad y su carácter la han ayudado a enfrentar todo tipo de críticas.