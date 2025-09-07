Suscríbete
Famosos

La mamá de Emiliano Aguilar gana miles de seguidores tras el escándalo con Pepe Aguilar

Carmen Treviño pudo ser una gran cantante pero decidió retirarse cuando se separó de Pepe Aguilar

September 06, 2025 • 
Alejandro Flores
segudiroesemilianocarmentreviño.jpg

Más escándalo, más seguidores

Instagram

Carmen Treviño tiene tres discos. Se retiró de la músico cuando se separó de Pepe Aguilar porque quiso dedicarse a la crianza de su hijo Emilio.
Hoy Emilio es un rapero que se abre camino en la industria de la música y ha comenzado a acumular éxitos sobre todo en internet: ya tiene 100 mil seguidores en YouTube, la principal plataforma en la que difunde su música.
Pero en el aspecto personal, Emilio y su madre atraviesan una crisis por las peleas con Pepe Aguilar y sus hijos, es decir, los medio hermanos de Emilio.
Entre otras cosas, se han comparado con perros y se han mandado mensajes insultantes en los que se lanzan acusaciones sobre su vida personal.

Los beneficios del escándalo

Los Aguilar aseguran que Emilio es un mal padre que se niega a darle una vida digna a su hija (una bebé de dos años) mientras que Emilio los tacha de mentirosos y de atacarlo para discriminarlo.
Sin embargo, y aunque evidentemente la pelea familiar es un trago amargo, algo bueno ha salido de todo este pleito para Emiliano y su madre.

“Mi mamá tenía tres mil suscriptores ya así ahorita tiene casi los 100 mil, no tengo como agradecerles”, dice Emiliano en uno de sus acostumbrados videos en Instagram.

Carmen Treviño tenía una voz privilegiado y llegó a estar dos veces en Siempre en Domingo. Cuando se separó de Pepe Aguilar, se convirtió en madre y padre de Emiliano, quien siempre se muestra agradecido con ella.
Sin embargo, lo que detonó la pelea actual entre los Aguilar fue que Pepe dijo en una entrevista que Carmen se había salido de la casa marital de un día a otro, sin avisarle, llevándose al niño, los muebles y hasta el coche.

Beneficio doble del escándalo

Emiliano Aguilar niega las acusaciones y a cada mensaje de sus medio hermanos y su papá, responde con otro video.
Por eso, de manera natural, ha generado empatía y sus seguidores, igual que los de su mamá, han subido.
Ahora tiene ya 100 mil seguidores en Youtube.

“Eso está bien loco para mi. Un saludo para la disquera con la que anda para ver cuando me dan la placa esa ue dicen 100 mil, un logro mío”

Emiliano Aguilar PEPE AGUILAR
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
salvador zerboni top chef.jpg
Famosos
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
angela aguilar instagram.jpg
Famosos
Inundan el Instagram de Ángela Aguilar con mensajes de odio contra Nodal
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
facundo-lorena-herrera-.jpg
Famosos
¿Lorena Herrera inventó ella misma el chisme de que era hombre? Facundo cuenta la verdad: “Ni modo”
September 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
elanieharosalvacion.jpg
Famosos
¿A quién salvó Elaine Haro en La Casa de los Famosos y qué cara puso Facundo?
September 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
anelnoreña.jpg
Famosos
Reportan que a Anel Noreña “le da un infarto"; la hospitalizaron de emergencia
La viuda de José José tuvo la suerte de que se empezó a sentir mal cuando pasaba cerca de un hospital
September 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
boneta-fidel-castro-.jpg
Series y Cine
Diego Boneta y sus primeras imágenes como Fidel Castro para “Killing Castro”, ¿se parece?
¿Ya hay fecha de lanzamiento?
September 05, 2025
 · 
TVyNovelas
tito molotov.jpg
Famosos
Tito de Molotov reaparece con problemas para hablar; narra cuántas cirugías tiene por culpa de sus adicciones
El cantante explica que entró en un proceso de autodestrucción silenciosa y que se estaba haciendo pedazos
September 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polanco hectrosandarti.jpg
Famosos
Héctor Sandarti pide votos para Dalilah Polanco en LCDLFM, la amiga que así lo salvó de un secuestro
Héctor y Dalilah estrecharon su amistad cuando ella le salvó la vida. Te contamos cómo fue ese episodio
September 05, 2025
 · 
Alejandro Flores