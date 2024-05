La fuerte indirecta que Nicki Nicole le envió a Peso Pluma en ‘Desquite’, la canción que lanzó con Grupo Frontera

Grupo Frontera, uno de los proyectos más exitosos actualmente, estrenó “Jugando a que no pasa nada”, su nuevo disco. En esta producción, la banda incluyó una serie de colaboraciones con artistas de diversos géneros y nacionalidades, con el fin de expandir su proyección a otros escuchas.

Una de las elegidas para formar parte de este álbum fue Nicki Nicole, quien puso su voz para darle vida al sencillo “Desquite”, cuya letra narra el proceso de asimilación y superación que sigue a una traición amorosa. Como era de esperarse, inmediatamente surgieron diversas sospechas sobre la posibilidad de que se trate de una nueva indirecta para Peso Pluma.

¿Es para Peso Pluma? Nicki Nicole estrenó un sencillo con presuntos dardos hacia su expareja

Parte de las razones que han alimentado las suposiciones de que Nicki aprovechó esta colaboración para desahogarse por su fallida relación con Peso Pluma, son las fuertes frases que incluye el tema, especialmente aquellas que hablan puntualmente de una infidelidad.

Y es que es bien sabido que su fugaz noviazgo se terminó luego de que salieran a la luz una serie de fotografías en las que se ve a “Doble P” teniendo una actitud bastante cariñosa con otra mujer. Poco después de esta filtración, la argentina publicó un sentido mensaje en redes sociales, donde dio a entender que su romance con el cantante mexicano había llegado a su fin por lo que llamó, “faltas de respeto”.

Aunque ninguno de los dos entró en detalles nuevamente, Nicki Nicole sí ha hecho catarsis a través de la música; primero con “Ojos Verdes”, y ahora con “Desquite”, que aborda de manera frontal de un engaño.

Entre los versos que serían una dedicatoria para Peso Pluma, destacan frases como: “Avísale a Frontera que estoy ready pa salirme, que me ayuden a olvidarme de todo lo que me hiciste. Yo tan fiel que era, pero de nada sirve”, frase que haría referencia al hecho de que, contrario a lo que se dijo en un inicio, ella sí respetó su exclusividad en todo momento.

Asimismo, habría hecho un comentario alusivo a “la tercera en discordia”, el cual dice: “Pásame una botella, se la dedico a tu amante. Esa que mañana de mi club será integrante”, insinuando que le hará lo mismo a la siguiente persona con la que esté.

Peso Pluma y Nicki Nicole terminaron su relación en febrero por una supuesta infidelidad Instagram

Así es la letra de ‘Desquite’, la nueva canción de Grupo Frontera y Nicki Nicole

¡Grupo Frontera!

¡'Toy puesta pa’l desquite!

Me están doliendo un chingo los sentimientos, mami

Yo nunca te hubiera hecho lo que me hiciste tú a mí

Ya no me pongas esa carita de yo no fui

Que todo el mundo sabe lo tuyo ya por ahí

Casi que vendo la troca y la casa

Para darte una vida pasada de lanza

Y tú poniéndome el cuerno

Voy a salir a pistear con la raza

Pa’ ver si el dolor con alcohol se me pasa

Y no, hoy no me duermo

Hoy voy a tomarme porque hay desquite

Si me emborracho, quе el celular me quitеn

Para no llamarte pa’ decirte que te extraño, ¿qué me hiciste?

Hoy voy a tomarme porque hay desquite

Si me emborracho, que el celular me quiten

Para no llamarte pa’ decirte que te extraño, ¿qué me hiciste?

Ay, ay, ay

¡Eso es!

Grupo Frontera

Y Nicki Nicole

Avísale a Frontera que estoy ready pa’ salirme

Que me ayuden a olvidarme de todo lo que me hiciste

Yo tan fiel que era, pero de nada sirve

Hoy sí que ‘toy puesta, puesta pa’l desquite

Pásame una botella, se la dedico a tu amante, esa que mañana de mi club será integrante

Y si me cruzo a tu madre, un rosario vo’a dejarle, pa que a diario rece aunque ni eso va a cambiarte

Solita me dejaste, solito te estrellaste

Si te mando una foto será con tu amigo que siempre se late

No supiste cuidarme, no es que quiera vengarme

Que te vaya a pagar con la misma moneda que tú me pagaste

Hoy voy a tomarme porque hay desquite

Si me emborracho, que el celular me quiten

Para no llamarte pa’ decirte que te extraño, ¿qué me hiciste?

Hoy voy a tomarme porque hay desquite

Si me emborracho, que el celular me quiten

Para no llamarte pa’ decirte que te extraño, ¿qué me hiciste?

Ay, ay, ay.