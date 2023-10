‘La Güereja’ revela la escalofriante forma en la que se dio cuenta de que Benito Castro moriría

En su entrevista más reciente con Yordi Rosado, “La Güereja” contó cómo se enteró de la muerte de Benito Castro, con quien iba a grabar un programa que los reuniría nuevamente; de hecho, fue en las instalaciones de Televisa donde la actriz recibió la noticia funesta.

María Elena Saldaña, incluso, hizo una impactante declaración al revelar que ella ya había tenido un sentimiento preocupante sobre Benito Castro. Ahora, días después del deceso, ella entendió que se trató de un presentimiento sobre lo que pasaría con el actor , quien se cayó de las escaleras de su casa.

“A BENITO YO LO VEÍA TRISTE”, RELATA MARÍA ELENA SALDAÑA

Durante su charla con Yordi Rosado , “La Güereja” narró cómo vio a Benito Castro en sus últimos días de vida y por qué tuvo ese presentimiento: “Yo ya lo sabía, eso no lo he platicado, el día del velorio mucha gente me dijo: ‘Benito estaba tan contento’, pero en realidad a Benito yo lo veía triste”, aseguró Saldaña.

“Era llorar, llorar y llorar, era un mar de lágrimas, te das cuenta que la vida depende de menos de un hilito, es así y tienes que saber que todo lo que hagas, que cada mañana tienes que decirle a la gente lo que la quieres, lo que la admiras”, reflexionó “La Güereja”, quien se llevó una importante lección de la muerte de Benito Castro .

“LA GÜEREJA” AGRADECIÓ A SU AMIGO DURANTE EL VELORIO