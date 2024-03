¿'La Gilbertona’ dejó herencia? Esto dijo la popular influencer en uno de sus videos

“La Gilbertona” murió a los 88 años de edad debido a complicaciones por una pulmonía que ya padecía desde hace varios días atrás, de acuerdo con los primeros reportes dados a conocer en redes sociales, y de inmediato los internautas recordaron algunos de los mejores momentos de este ícono de la comunidad LGBTI+.

Esta carismática creadora de contenido no tardó en convertirse en una de las sensaciones virales de TikTok más exitosas, con miles de vistas en sus videos que, seguramente, le permitieron monetizar una importante cantidad de dinero: es por ello que ahora sus fans se preguntan si acaso “La Gilbertona” dejó herencia y quién la recibirá.

EL DÍA QUE “LA GILBERTONA” HABLÓ SOBRE SU HERENCIA EN UN VIDEO

Antes de convertirse en una exitosa creadora de contenido, “La Gilbertona” se dedicó a la prostitución y trabajó en varios centros nocturnos y burdeles tanto de Estados Unidos como de entidades del norte de México. Años después, sus chispeantes apariciones en YouTube le hicieron ganarse sus primeros seguidores.

“Ahorita no puedo dar todo, pero yo ya di una parte de cosas allá en los ranchos”

Si bien los padres de “ La Gilbertona ” ya fallecieron y la creadora de contenido fue muy discreta al referirse a su vida familiar, se supo que tuvo seis hermanos, así como varios sobrinos. Aunque muchos pensaron que tal vez ellos se quedarían con los bienes de la influencer, ella misma reveló en una transmisión en vivo que no fue así.

“La Gilbertona” no tuvo empacho en revelar a sus seguidores que había optado por repartir su herencia entre la gente más necesitada, por lo que utilizó su dinero para comprar artículos de primera necesidad, ropa y juguetes.

“Les he dado cobijas, les he dado pantalones, camisetas, yo les he dado a todos los ranchos. Todo eso voy a dar; ahorita no puedo dar todo, pero yo ya di una parte de cosas allá en los ranchos... No crean que yo soy muerta de hambre”, reveló la famosa en aquella ocasión.

Asimismo, en otro de sus videos “La Gilbertona” aceptó que tanto Pavel, su representante, como su amigo Marlon también estaban contemplados en su testamento. “Sí, se lo merecen. Ahí tengo un cuadro antiguo, la tele y todo eso”, reconoció.