La esposa de Luis Fernando Peña denuncia que gente del entorno de su expareja abusó sexualmente de su hijo

Aly Noris, esposa de Luis Fernando Peña, vive un verdadero drama familiar

En la más reciente edición de TVyNovelas, Aly Noris, esposa del actor Luis Fernando Peña y dramaturga de la obra ‘Hablar o morir’, reveló haber sido víctima de violencia vicaria, y justo esa experiencia la inspiró a escribir el montaje que se presenta desde el 27 de septiembre en el Teatro Telón de Asfalto.

La también diseñadora gráfica, aseguró que el padre de su primer hijo, trató de ponerlo en su contra luego de que el menor le confesara a ella haber sido víctima de ataques al visitar la casa de su progenitor.

“La obra habla sobre la violencia vicaria y de género que enfrentamos las mujeres todos los días. Más que inspiración, fue una forma de sacar estos sentimientos que tenía a raíz de una depresión; estoy en un proceso legal con el papá de mi hijo, derivado de que él dejó de verlo, no porque yo haya querido ni tampoco por ver lo económico: durante ocho años lo único que le da son mil pesos de pensión.

Eso no era lo importante para mí, sino que mi hijo me dijo ya no querer a ver a su papá, porque los hijos de su actual pareja lo tocaron de manera indebida; empezó este rollo de juicios, y el señor cree que la acusación es por pensión; no es así, es algo de índole sexual, y lo primero es la protección del menor, de su propio hijo”, contó la también directora de la escuela Arti Aity Studio.

Aly Noris ya tiene un juicio por violencia vicaria

Incluso, “fuimos hasta a una terapia; yo traté de hablar con el papá, pero para él yo estoy loca y mi hijo tiene que olvidar lo que pasó. Ya tenemos un juicio por violencia, aunque todavía no tenemos fecha para la audiencia; estamos en espera, porque aún no tenemos una respuesta”, compartió Aly Noris.

“La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus criaturas. La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra”, desarrolla el sitio de la Universidad Complutense Madrid.

Y en torno a su matrimonio con Luis Fernando Peña, “tenemos una relación maravillosa; nos casamos hace tres años y él es un hombre maravilloso, ha visto no sólo por nuestro hija en común, sino por mi hijo, lo adopta como una extensión mía y lo quiere, lo adora, lo ve como un hijo más y le transmite fortaleza”, se sinceró.