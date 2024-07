La dura condición que puso Eugenio Derbez para regresar como Burro en ‘Shrek 5', ¿lo logrará?

Eugenio Derbez reveló que DreamWorks ya lo contactó para ver si aparecerá en ‘Shrek 5’ como Burro, un personaje importantísimo para la historia. Sin embargo, el actor y comediante mexicano subrayó que puso una dura condición a la producción para aceptar su regreso.

En la franquicia de ‘Shrek’, Derbez interpreta al mejor amigo del ogro, quien se destacó por usar frases y expresiones mexicanas para darle un “toque personal”.

¿Qué condición puso Eugenio Derbez para regresar como Burro en ‘Shrek 5'?

Eugenio Derbez dijo que regresará a ‘Shrek 5’ como la voz de Burro en español latino solo si lo dejan adaptar el guion, tal como lo hizo en las entregas anteriores.

“Hoy en la mañana recibí una llamada, me acaban de contactar para Shrek 5, o sea que yo supongo que sí (…) pero si no me dejan adaptar el guion, pues, ¿pa qué?”, contó Derbez en una charla con Imagen TV.

Eugenio Derbez no es el único actor importante para dar voz a su personaje. Los fans notaron que, durante el anuncio de la película, los productores no mencionaron el regreso de Antonio Banderas, dejando en el aire la participación del personaje de El Gato con Botas.

¿Antonio Banderas regresará como el Gato con Botas en ‘Shrek 5’?

DreamWorks confirmó que Mike Myers regresará para darle voz a Shrek, al igual que Cameron Díaz como la princesa Fiona, y Eddie Murphy como Burro (en su versión en inglés). Sin embargo, parece que Antonio Banderas aún no ha sido confirmado. ¿Será que en esta nueva entrega no habrá Gato con Botas?

Es importante recordar que Banderas es el único actor que hizo la voz de su personaje en casi todos los idiomas a los que se tradujo, incluyendo el español latino.

¿Cuándo se va a estrenar ‘Shrek 5’ en México?

‘Shrek 5’ se estrenará en cines de México y todo el mundo el 1 de julio de 2026 con el director Walt Dohrn, conocido por participar en ‘Shrek 3’, ‘Shrek 4’, ‘Trolls’ y ‘Un jefe en pañales’.