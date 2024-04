La dura acusación de Toñita contra Lizbeth Rodríguez: ¡dice que la lesionó intencionalmente en Survivor México 2024!

Toñita acusó a Lizbeth Rodríguez de lesionarla en Survivor México 2024

La cantante y compositora mexicana, Antonia Salazar Zamora, denunció a la influencer Lizbeth Rodríguez por haberla lesionado durante su participación en Survivor México 2024. Esta desafortunada situación provocó la salida de Toñita del reality show, truncando su sueño de convertirse en la ganadora.

Según Toñita, la lesión se produjo durante una de las competencias del programa. Afirma que Rodríguez la jaló con tanta fuerza que le provocó un desgarre en la pierna, además de lastimarle el cuello y agravar una hernia que ya tenía.

“No solo me lastimó la pierna, también me lastimó el cuello y la hernia. Me siento fatal, impotente”, declaró Antonia Salazar desde el hospital donde fue atendida.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa “De Primera Mano”, Toñita señaló directamente a Rodríguez como la responsable de su delicado estado de salud. “Yo fui a competir, a ponerme a prueba... Lo que nunca imaginé es que alguien me dañaría a propósito”.

Explicó que entendía que el juego era físico y que la producción lo advirtió, pero Lizbeth Rodríguez “se pasó” de la raya.

Debido al desgarre en los esquitibiales de la pierna derecha, Toñita deberá continuar con tratamiento durante las próximas semanas. En un video reciente, la artista confirmó que la operación fue un éxito y que solo queda esperar a su completa recuperación.

La cantante de 43 años alarmó a sus fans tras sufrir un accidente durante una competencia por comida el pasado 27 de marzo. Tras el percance, Toñita tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital. Según su relato, Lizbeth Rodríguez la jaló con fuerza y se escuchó un “crujido” en su pierna. “No puedo más, esto no es normal. Ella jaló mi pierna con demasiada fuerza”, se quejó Toñita en el programa.

Días después, este lunes se confirmó la baja definitiva de Toñita del reality show de Azteca. La causa oficial de su salida fue un desgarre muscular.

Mira el video de la lesión de Toñita en Survivor México 2024:

No olvides leer: