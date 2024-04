Así fue el escalofriante accidente por el que Toñita fue hospitalizada y debió abandonar Survivor México 2024: VIDEO

En el programa, revelaron por qué Toñita dejó Survivor México 2024

Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, tuvo que abandonar Survivor México 2024 debido a una fuerte lesión que sufrió tras un accidente que la llevó al hospital. Así lo anunció Carlos Guerrero ‘El Warrior’ durante el programa de este lunes 1 de abril.

¿Qué le pasó a Doña Toñita?

La cantante de 43 años preocupó a sus fans cuando tuvo el accidente en medio de una competencia por conseguir una hamburguesa y unas papas, que se llevó a cabo el 27 de marzo.

Tras el percance, Toñita tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital. Según la artista, Lizbeth Rodríguez habría lastimado su pierna y algo “tronó”. En el reality, se quejó: “No aguanto, no es que el límite de una pierna sea esto y ella lo jaló más hacia atrás”.

Después de varios días de incertidumbre, fue este lunes cuando se confirmó la baja de la exparticipante de ‘La Academia’ en el reality de Azteca. La causa, según confirmaron, fue un desgarre muscular.

Toñita se despide de Survivor México 2024, ¿qué dijo?

Doña Toñita se pronunció en redes sociales para despedirse de su público que estuvo apoyando durante la transmisión de la competencia. Aunque ya no se llevará el premio de Survivor México, agradeció la “experiencia extraordinaria” que tuvo junto a su equipo.

“No me siento derrotada”

En un extenso mensaje en Instagram, expresó: “Reí, lloré, amé mis miedos y aprendí más de mí. No me siento derrotada, me siento más fuerte que nunca porque sé que no salí por falta de fuerza, una raya más de tigre y a seguir adelante con toda la buena actitud que me caracteriza”.

En otra publicación, Toñita dijo que se sentía mejor, pero aún tenía que reposar su pierna.

No olvides leer: