Toñita sigue hospitalizada y culpa a Lizbeth Rodríguez de su grave lesión: FOTO

Al borde del llanto, Toñita le informó a sus seguidores a través de un video de Instagram que seguía hospitalizada por una fuerte lesión y que sus médicos programaron una cirugía para este sábado.

“Todo iba bien, vine a mi terapia 10:30 am y mi dolor se potencializó desde las las 12 del día, hombro, brazo un dolor que en la vida me había mareado de tan fuerte, mi terapeuta, Karla, me envió al hospital español, mi doc estaba en cirugia y me revisaron y a urgencias, manejé casi desmayándome, mi pashito Paolo Rubboli vino corriendo y me trajo al hospital, ya me hicieron análisis, ya el dolor de un 10 bajo a un 8, ya sólo esperar para descartar que no haya daño en columna vertebral, esperando que todo marche bien.

Estoy estable, pero con dolor en brazo y hombro aparte de mi pierna”, fue lo que escribió la participante de La academia en un post de Instagram.

Sin embargo, luego de realizarle diversos estudios, los doctores coincidieron que una lesión en un nervio de su columna amenazaba con impedirle la movilidad a la artista, por lo que debe entrara al quirófano este fin de semana.

En medio del caos, Toñita responsabiliza a Lizbeth Rodríguez de su gravedad, pues ambas tuvieron un encontronazo en el programa Survivor que detonó esta lesión. “Me jaló la pierna hacia atrás y tronó, fue como para matar casi casi, me sentí como en ‘Karate kid’, tuve un desgarre, se desprendió el ligamento. Pero no le guardo rencor, cada quien da lo que tiene, la actitud de Lizbeth fue muy grotesca, me dijo que yo estaba fingiendo, que puro show, pero la verdad el show es el dolor, no poder caminar”.