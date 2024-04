La Divaza revela los fuertes motivos por los que abandonó La Casa de los Famosos 4: el VIDEO

El popular influencer venezolano conocido como La Divaza sorprendió a todos al tomar la decisión de abandonar el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo.

Tras cumplir casi 80 días de estancia en LCDLF4, ‘La Divaza’ se fue de la competencia por decisión propia y ya rompió el silencio sobre las razones que la motivaron a salir.

¿Por qué ‘La Divaza’ abandonó LCDLF 4?

En una entrevista con Jimena Gállego, ‘La Divaza’ aseguró: “Yo no podía más. Un día más, mi cabeza explotaba. Me sentía con muchos sentimientos, muchas emociones, realmente es muy fuerte lo que se vive en la casa. Probablemente algún día me arrepienta, pero hoy no es ese día. Me siento muy feliz con lo que hice. En la casa se vive un estrés, una pelea constante, todos los días una discusión con mis compañeros. Todos los días la estrategia, pensando. Creo que el juego me consumió un poquito, sin embargo, yo estaba resistiendo. Ahora seguimos adelante con el mundo real”.

La Divaza también tuvo palabras para Maripily: “La entendí completamente. Yo tomé una mala actitud con ella. Quise arreglar las cosas y le pedí una disculpa. Tuvimos una conversación en la que pudimos aclarar las cosas”.

La Divaza agradece a sus fans por el apoyo

La partida de ‘La Divaza’ marcó, sin duda, un giro en la dinámica del reality y como era de esperarse dejó a los seguidores expectantes de lo que continuará sucediendo.

La Divaza, además, agradeció a todos sus compañeros por las experiencias compartidas y les deseó lo mejor en el resto de la competencia, y no pudieron evitar derramar lágrimas con las palabras que les dedicó la influencer venezolana.

La decisión de ‘La Divaza’ dejó a muchos sorprendidos, pues después de que Thalí García escapara, de la salida voluntaria de Gregorio Pernía y la expulsión de Carlos Gómez, la partida de un participante más, en este caso ‘La Divaza’, y sin estar nominada, marca otro evento sin precedentes en La Casa de los Famosos 4.

La Divaza decidió abandonar La Casa de los Famosos 4 debido a la presión y el estrés que vivía en la casa. A pesar de que pudo haber sido uno de los ganadores, decidió que su bienestar mental era más importante. Esta decisión ha dejado una gran impresión en los demás participantes y en los espectadores, demostrando que a veces, es necesario poner la salud mental por encima de todo.