Kuno Becker confirma que será papá y hasta predice si es un niño o una niña

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Kuno Becker puso fin a las especulaciones que ya se venían manejando en redes sociales y confirmó que él y su novia están “embarazados”, noticia que generó toda clase de comentarios en el video original de la charla publicado en YouTube.

Incluso, Kuno Becker fue más allá y hasta se sintió seguro de predecir si su bebé es un niño o una niña, así como el nombre que le quiere poner; ¡entérate de los detalles!

“TENEMOS 14 SEMANAS": KUNO BECKER CONFIRMA QUE SERÁ PAPÁ A LOS 45 AÑOS

Fue en el programa “La entrevista con Yordi Rosado” que el presentador le preguntó a Kuno Becker si era verdad que estaba esperando a su primer bebé, algo que fue confirmado por el actor:

“Sé que es una niña, no sé por qué. Si es verdad que es una niña, se llamará Ann”

“Sí, tenemos 14 semanas”, respondió Kuno, quien aseguró que incluso ha llegado a intuir cuál será el género de su bebé, por lo que ya hasta le tiene nombre: “Sé que es una niña, no sé por qué. Si es verdad que es una niña, se llamará Ann”, aseguró.

Sin embargo, en caso de que su intuición falle y sea un niño, Kuno tiene un plan B en cuanto al nombre se refiere: “Por eso le digo ‘Robocop’ si es niño, porque no va a ser niño”, aseguró Becker, quien se mostró seguro de que será una nena.

“Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. La idea es ser buen papá, cuidarla”

“Estoy un poco apanicado, muy contento pero también sé que traigo una carga genética dura y quiero romper con eso. Quiero romper patrones, enseñarle las cosas buenas, las malas. La idea es ser buen papá, cuidarla”, se sinceró el actor, quien reveló que se encuentra asustado pero emocionado por esta nueva experiencia .

Sobre su novia, cuya identidad se ha mantenido en secreto, Kuno Becker sólo atinó a decir: “Llevamos seis años. Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo... sí se merece como que le pusieran una estatua”, declaró el actor, aunque todavía sin revelar quién es.