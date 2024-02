Kate del Castillo hace una reflexión sobre San Valentín y la tunden en redes: “El día más ridículo”

El 14 de febrero es día donde se celebra el amor y la amistad. En este día, las personas suelen regalar cosas, pasar momentos memorables e incluso hacer citas románticas. Sin duda, es un día especial para vivir con tus seres queridos.

Sin embargo, el Día de San Valentín no es del agrado de todos y las razones son muy propias de cada persona. Tal fue el caso de Kate del Castillo, quien lanzó fuertes declaraciones contra del 14 de febrero.

Le llueven duras críticas a Kate del Castillo por ¿amargada?

La reconocida actriz, Kate del Castillo, aprovecho sus redes sociales para publicar un video donde da su punto de vista sobre el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Kate, comenzó su video diciendo que ella sabe que nadie le pidió su opinión pero ella siente que el Día de San Valentín es el día más ridículo del año.

“Yo sé que nadie me pidió mi opinión pero, yo siento que hoy (14 de febrero) es el día más ridículo del año, el Día de San Valentín. ¿Qué es eso? O sea que todo mundo tenga que decirse cositas y todo mundo vestirse de rojo, de rosita, ya olvídense del consumismo tan tonto...”, declaró.

La actriz continuó y finalmente, pese a sus declaraciones, les deseó que se la pasen increíble con sus seres queridos: “Que padre la amistad, eso sí está muy bien, pero la verdad es que, no sé. El día más ridículo del año es hoy, sin embargo, les deseo que la pasen increíble con su novio, novia, amigos. Feliz 14", finalizó.

La actriz recibió duras críticas luego de sus declaraciones. (Instagram/katedelcastillo)

Luego de las declaraciones, los usuarios comenzaron a tacharla de “amargada” e incluso la llamaban “El Grinch” de San Valentín.

“Yo se que nadie me pidió mi opinión pero te dejaron muy amargada Luis Garcia y Sean Penn”, “La Grinch de San Valentin jaja ¡Love you!”, “Todo por que a ella no le llevan flores ni chocolate”, “Tiene un amargue esa mujer , un odio por la humanidad, ósea wey búscate un novio o una novia no se, comparte un perrito”, fueron algunos de los comentarios.