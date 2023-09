Karol G se somete a un doloroso proceso para borrar el tatuaje de Anuel AA

Karol G elimina por fin el tatuaje que conservaba de Anuel AA, su ex novio

Karol G compartió una fotografía en la que es evidente que se sometió a un doloroso proceso para borrar el tatuaje de Anuel AA. Recordemos que La Bichota tenía tatuada la palabra “Emmanuel”, nombre real de su ex novio, en la mano derecha a la altura del dedo gordo.

La reguetonera se tatuó en 2018, cuando su relación con el puertorriqueño iba viento en popa; sin embargo, las cosas no funcionaron. De hecho, se desconoce el por qué la artista colombiana conservó durante casi dos años el tatuaje si su relación ya había terminado.

Lo cierto es que ahora, el también reguetonero es parte del pasado de la intérprete de ‘Tusa’, ‘Provenza’ y ‘Mi ex tenía razón’, canción con la que Karol le habría mandado una indirecta a Anuel AA con la frase: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor”.

Karol G y la predicción que daría un giro importante a su vida

Hace un par de semanas, la revista TVyNovelas publicó una impactante predicción que daría un drástico giro en la vida de Karol G. Según el astrólogo Farath Coronel, la maternidad está en los planes de la cantante colombiana; sin embargo, su deseo puede truncarse porque enfrentará complicaciones.

El también vidente aseguró que, “vamos a conocer a una Karol G en su faceta de amor al máximo, una relación interna y con una persona que le ayudará a vencer sus temores de inseguridad; ¡es sorprendente que ella tenga un astral de tan baja autoestima!”.

Sin embargo, “lamentablemente también vivirá el proceso de la pérdida de bebé. Tiene un deseo muy fuerte de ser mamá, pero enfrentará varias complicaciones”, adelantó Farath.

“Este mismo año su embarazo que dará a conocer, no llegará a buen término y eso la deprimirá. Sin embargo, el amor que ella expresa y materializa hará que su sueño se cumpla y se convertirá en madre de un varón”, reveló el astrólogo, sin dar la fecha exacta de cuándo podría suceder.

Recordemos que Karol G y Feid confirmaron su relación hace dos meses tras ser captados de la mano en Miami, previo a uno de los conciertos que ofreció el reguetonero colombiano en dicha ciudad.