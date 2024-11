Karol G rompió el silencio ante las críticas de '+57': esto dice la polémica letra de su nueva canción

Karol G se volvió la protagonista de una polémica tras el lanzamiento de "+57", colaboración en la que trabajó junto a Feid, DFZM ft. Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd. Y es que lejos de destacar por haber unido a tantos representantes colombianos del reggaetón, la letra de este tema llamó la atención debido a una estrofa en particular, pues según la percepción de miles de escuchas, se trata de una clara apología a la pedofilia y sexualización infantil, dos temáticas que resultan sumamente alarmantes en la actualidad.

Luego de ser señalados por su falta de cuidado al escribir esta canción, fue “la Bichota” quien decidió enfrentar la controversia a través de un contundente mensaje.

Karol G reaccionó a las críticas de '+57', la canción que haría apología a la sexualización infantil

Mediante un sentido comunicado publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que hace solo unos días presumía lo emocionada que se sentía por el estreno de esta colaboración, Karol G habló de los sentimientos que le produjeron haberse convertido en blanco de miles de cuestionamientos por aparentemente incluir una estrofa que atenta contra la integridad de las infancias. Lo anterior porque además de figurar como una de las artistas principales en este sencillo, a la cantante también se le reprochó que, aún siendo la única mujer en el estudio de grabación, no se tomó el tiempo de analizar el impacto que estas palabras podrían tener entre el público.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón; esas que mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día con día busca cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, inició la intérprete de “Si antes te hubiera conocido”, aclarando al mismo tiempo que las respuestas subidas de tono que circularon en línea son completamente falsas.

En cuanto a la frase “Una mamacita desde los fourteen”, misma que fue señalada por supuestamente hacer referencia a la sexualización de menores de edad y, en consecuencia, normalizar este comportamiento, Karol G aseguró que se le dio una connotación incorrecta. No obstante, admitió la responsabilidad que le toca en este escándalo y se mostró dispuesta a seguir evolucionando.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva; pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo. Y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el cora la energía bonita con la que trabajamos ese día. Gracias a todos”, concluyó la ganadora del Grammy Latino.

Karol G colaboró con importantes artistas colombianos en esta canción que causó la indignación del público Instagram

Letra de '+57', la controvertida canción de Karol G

Le dijo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente

Las 12:30 y se empezó a maquillar, dijo que llegaba en 20

Apagó el cel pa no dejarse pillar, la baby es mala, pero inteligente

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq

Un parche rela (pu), te ofrezco something

Pa tomar, estás volaíta, no te van a pillar

Una mamacita desde los fourteen, entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Eso, allá atrá' está gigante, delicaíto, cógelo, que aguante

Mamacita desde los fourteen, entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el machi no cabe la nalga

Ella tiene to los códigos, escucha 2Pac y ese culito es notorio

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo, pa gastarle en el tubo

No la cartelean ni en el Q’hubo

Culo grande, culo grandote

Shortes Machine, pa que todo eso se note

Le tiro la labia pa que se me empelote, me voy sin casco con ese tote

En la BlackBerry guardo tu PIN

Si tiene una liendra, soy el remix

Esa boquita, pa darle unos kiss

Yo la llamé pa que pum, pa que pim

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende

El culo es de ella y, por ende, se prende

Ella sabe con quién se atiende, parece inocente, esos ojitos mienten

Y al gatito lo tiene, depende

Chupando bombón, mamacita esa grilla

En la disco nunca está en la silla

Pa la buena suerte, tanguita amarilla

Acicalaíta por si alguien la pilla

Chupando bombón, mamacita esa grilla

En la disco nunca está en la silla

Pa la buena suerte, tanguita amarilla

Acicalaíta por si alguien la pilla

La gorra puesta, visajosa

Pa salirle a usted bien chimba

Esa sonrisa en su boquita me confirma, que ese culito suyo es mío con sello y firma

Si se demora el novio, aplíquele la misma

Porque yo la rompo y ese parcero al lado mío es mero tonto

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto

Porque en Medallo soy como Drake en Toronto

Da-da-da-dame ubi, dame time y yo le llego

Me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda

Dice que coma callado y que coma ciego

El sexo tiene código, que plata mata bonito

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar, conmigo se quiere quedar

Me habla la real, ta jugando a Federball

Son las 11:00 PM, saca ese culo a pasear

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare

Pide una de Ovy On The Drums, lo’ novio’ no valen

En la disco, marihuana, trago y jale

Tu novio, el chistoso, que le pare y le baje

Quiere sentirse mujer, no hay trago que valga, no hay makia que le salga a ella

Quiere volver a sentir que está bella

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende.