Karla Sofía Gascón reveló que fue drogada tras los Oscar 2025 y compartió su aterradora experiencia: ‘Me asusté’

Karla Sofía Gascón habría sido drogada tras la ceremonia de los Premios Oscar 2025 , según contó ella misma en su cuenta de Instagram. La terrible experiencia le dejó un mal sabor de boca, y hasta mostró la prueba.

¿Cómo se drogó Karla Sofía Gascón en los Oscar 2025?

La actriz española, nominada a Mejor Actriz por su papel en “Emilia Pérez” relató que recibió un regalo por su reconocimiento en la ceremonia: unas chips y un refresco sabor limón.

¿Un fan drogó a Karla Sofía Gascón tras los premios Oscar 2025? (Instagram)

“De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar”, escribió.

Karla estaba teniendo una terrible experiencia, así que decidió llamar a uno de sus amigos para que la cuidara. Si bien todo continuaba de la misma manera por los siguientes minutos, comenzó a comer dulce “porque tenía la tensión baja” y una “sensación extraña”.

Fue entonces cuando recordó lo que había comido y revisó su composición, y fue allí cuando se dio cuenta de todo.

“Reviso la bolsa de chips, nada. De la lata de refresco y…”.

En la bebida se especificaba que contenía una porción de THC; es decir, a una cantidad en miligramos del psicotrópico que se encuentra en la planta de la marihuana.

Afortunadamente, no le pasó nada a Karla Sofía Gascón y pudo burlarse de ella misma tras el accidente: “Me río ahora aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó (la bolsa de frituras) mi hija al colegio. En fin, el resto de los regalos son muy bonitos. Gracias”.

Se pensaba que Karla Sofía Gascón no asistiría a la gala de los Oscar 2025. INSTAGRAM/karsiagascon

Aunque no contó quién fue quien le obsequió la bebida y las chips, parece que un fan habría sido el responsable.

¿Qué dijo Karla Sofía Gascón a la burla del presentador de los Oscar 2025, Conan O’Brien?

Karla Sofía Gascón fue tema de conversación durante la gala de los premios Oscar 2025 , sobre todo, porque el presentador Conan O’Brien hizo un chiste al inicio en donde se burló de sus polémicos tuits.

“En la película ‘Anora’ se usó la palabra ‘fuck’ más de 479 veces en un sólo diálogo, eso es tres veces más de la cantidad que la dijo el publicista de Karla Sofía Gascón”, dijo el presentador en la apertura.

Ante esta brutal broma, la actriz española de “Nosotros los nobles” se pronunció continuando la broma diciendo: “Me gustó mucho (la gala), muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso presentador, Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O’Brien”, dijo a la agencia “Efe”.

