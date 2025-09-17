Karla Sofía Gascón resurge tras polémica con ‘Emilia Pérez’, ya tiene proyecto y no hay marcha atrás

Verdone, uno de los actores cómicos más populares de Italia desde los años 80.

La actriz madrileña Karla Sofía Gascón regresó a Italia después de su paso por Venecia, donde el pasado 30 de agosto recibió el Premio Kíneo como ‘Mejor Actriz Internacional’ por ‘Emilia Pérez’, varios meses después de la polémica por sus comentarios.

Y es que durante la campaña de los galardones de la cinta, resurgieron publicaciones de años pasados que emitió Gascón y que generaron fuertes críticas por su contenido cargado de racismo, islamofobia y más ofensas sobre diversos temas sociales.

La atención mediática coincidió con las nominaciones del filme, orillando incluso al director Jacques Audiard a poner distancia con Karla Sofía. “(Los comentarios) dañaron la confianza y el ambiente de trabajo en el equipo; son imperdonables”, expresó.

Ante la presión, la actriz se disculpó y anunció que limitaría sus declaraciones para no acaparar la atención durante la temporada de premios.

“Como persona transgénero entiendo el sufrimiento y no soy racista ni instrumento de odio”, reconoció, aunque al tiempo quiso hacer menos sus mensajes diciendo que fueron sacados de contexto o que no le correspondían.

’Scuola di seduzione’

Pero Karla Sofía sigue firme en su carrera y recientemente anunció que será una de las protagonistas de la comedia italiana ‘Escuela de Seducción’, obra del cineasta y actor Carlo Verdone.

“Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de ‘Scuola di seduzione’ Italia”, escribió la estrella de ‘Emilia Pérez’.

Verdone, uno de los actores cómicos más populares de Italia desde los años 80, anunció que este proyecto llegará a través de ‘Paramount’ en 2026.

“Hoy es un día muy particular. Estoy muy contento porque me encuentro en el set de mi película número 28. Esperamos hacerlo bien... yo haré lo posible”, afirmó.

La película está ambientada en una época en la que la Inteligencia Artificial es capaz de influir incluso en las relaciones sentimentales para retratar a seis personajes marcados por sus inseguridades afectivas, según informa ‘Cinecittà News’.

¿De qué trata ’Scuola di seduzione’?

La historia sigue a un grupo de personas con sus propios enredos amorosos donde algunos buscan enamorarse otros salvar relaciones que se apagan y otros entender viejos fracasos.

Todos terminan en una peculiar “escuela de seducción”, donde una experta en el amor les da herramientas para reconocer emociones, superar inseguridades y hasta enfrentar dilemas modernos como las citas en tiempos de inteligencia artificial.

Esta oportunidad para Gascón es un paso que le permitirá salir del círculo de polémicas por sus comentarios del pasado, aunado a la visión ajena que da de México el director, las inexplicables nominaciones a los Oscar y la poca preparación de Selena Gómez para interpretar a su personaje.