¡Karely Ruiz regresó a la universidad! ¿Dejará de subir videos a OnlyFans?

Karely Ruiz es una de las influencers más populares en la actualidad. Además de contar con miles de seguidores en Instagram y ser una de las modelos de OnlyFans con mayores ganancias, Karely ahora se ha dado tiempo para realizar otras actividades que seguramente cambiarán su modo de vida.

La modelo de OnlyFans sorprendió a sus fans al anunciar que retomará sus estudios tras estar inactiva por cinco años... ¡Así es! Karely Ruiz entró a la universidad, lo que seguramente traerá cambios radicales a su rutina, ya que como la misma influencer relató, se está adaptando a sus nuevos horarios y, por supuesto, a sus nuevos deberes escolares.

¿Karely Ruiz dejará de subir fotos y videos exclusivos a OnlyFans? La influencer habló en un video sobre el futuro de su cuenta y qué pasará con el contenido que vende.

KARELY RUIZ ENTRA A LA UNIVERSIDAD, ¿QUÉ CARRERA ESTUDIA?

Fue durante su “Get Ready With Me” que Karely Ruiz compartió en TikTok donde habló con sus seguidores sobre esta nueva etapa de su vida que seguramente le abrirá más puertas laborales.

“Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela”

Esta semana, Karely Ruiz comenzó con sus clases de Nutrición en la universidad, por lo que su rutina cambió radicalmente, y es que detalló que ahora debe levantarse temprano, alistarse para ir a la escuela y cumplir con sus tareas, lo que la obligó a cambiar su forma de trabajo.

“Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije ‘primero voy a hacer dinero’ ”, se le escucha decir a la modelo.

¿KARELY RUIZ DEJARÁ DE SUBIR VIDEOS A ONLYFANS?

Obviamente, con esta nueva responsabilidad, los fans de Karely Ruiz se preguntaron si la modelo seguiría subiendo a OnlyFans sus contenidos para adultos que tanta fama le han dado.

Karely lo sabe, y es por ello que se dio tiempo para tranquilizar a sus seguidores: seguirá subiendo contenido a OnlyFans porque nunca planeó dejar la plataforma definitivamente. A pesar de sus deberes universitarios, la modelo aseguró que no habrá cambios en la forma y frecuencia en que comparte contenido en sus redes, lo cual es una buena noticia para sus suscriptores.

“Obviamente seguiré haciendo dinero (...) Creo que puedo con las dos, va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres”, aseguró Karely Ruiz.