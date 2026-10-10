Kalimba se quedó sin disculpa ni dinero que pretendía con demanda por daño moral contra Melissa Galindo

Tres años después de que Kalimba llevara a los tribunales el conflicto con Melissa Galindo, el resultado no fue el que esperaba. El Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la Ciudad de México absolvió a la cantante de la demanda por daño moral y, con ello, quedaron sin efecto las principales pretensiones económicas y públicas que el intérprete había planteado en su contra. La resolución corresponde a la primera instancia y todavía puede ser recurrida.

Odette Muñoz, abogada penalista de Melissa, explica a TVyNovelas que la decisión tiene un significado que va más allá del desenlace inmediato. “Para nosotros como equipo jurídico representa una oportunidad para que la sociedad entienda que no podemos hacer pronunciamientos respecto de demandas o acciones legales sin sustento probatorio”, señala.

De acuerdo con la litigante, uno de los puntos determinantes fue precisamente la falta de elementos suficientes para acreditar la responsabilidad civil que se pretendía atribuirle a Galindo. “La consecuencia jurídica, por supuesto, es que se absuelve a Melissa Galindo, derivado precisamente de que no se presentaron la suficiencia probatoria ni los elementos mínimos necesarios para que se decretara una condena por daño moral”, explica.

NO HAY CONDENA

El reclamo de Kalimba contemplaba tres puntos principales: que Melissa fuera declarada responsable de haberle causado daño moral, que se determinara una indemnización económica y que ofreciera una disculpa pública por las manifestaciones que había realizado en redes sociales. Ninguna de esas pretensiones prosperó con la sentencia de primera instancia.

Kalimba fue acusado de abuso sexual agravado hace un año por la cantante Melissa Galindo. (Televis Espectáculos)

En el terreno económico, además, no existía una cantidad específica solicitada desde el inicio. La intención era que, a partir del procedimiento y de las pruebas presentadas, fuera el juez quien determinara el monto que correspondería pagar. Sin embargo, al no acreditarse los elementos necesarios para establecer la responsabilidad civil, tampoco se llegó a la etapa de cuantificar una indemnización. “En este caso no hubo material probatorio suficiente, ni se cubrieron los elementos jurídicos necesarios que justificaran la responsabilidad civil y, por lo tanto, no se logra llegar al paso número dos, que propiamente hablando sería la cuantificación de la indemnización”, puntualiza Muñoz.

La abogada también destaca la forma en que el juzgador construyó su resolución. Desde su perspectiva, fue “muy exhaustivo” y “muy congruente”, además de considerar que la determinación estuvo correctamente fundada y motivada.“

Se reconocen varios puntos donde precisamente el caudal probatorio no alcanza para cubrir los extremos de las peticiones del actor, que en este caso sería el señor Kalimba”, afirma. Así, el cantante no obtuvo el pago que pretendía ni la disculpa pública que formaba parte de su reclamación civil. No obstante, el capítulo jurídico todavía podría tener otro movimiento.

Tras la sentencia comienzan a correr los plazos legales para que las partes puedan recurrir si consideran que existe algún agravio. Muñoz precisa que, si Kalimba decide impugnar, no se trataría de un amparo. “El juicio de amparo es una instancia totalmente distinta, desde el ámbito federal”, aclara. En este caso, el recurso correspondería a la jurisdicción local del Poder Judicial de la Ciudad de México y serían magistrados quienes conocerían la eventual segunda instancia.

KALIMBA PUEDE APELAR

La abogada considera que ese escenario también tendrá que enfrentar las bases establecidas en la resolución actual. “Si en la primera instancia no se sentaron las bases para las posteriores instancias, las siguientes pudieran padecer también”, sostiene, aunque reconoce que recurrir es un derecho que Kalimba puede ejercer.

Melissa Galindo denuncia a Kalimba de abuso sexual. Octavio Lazcano

Mientras tanto, Melissa ha expresado su confianza en las instituciones después de conocer el resultado. En un mensaje difundido tras la resolución, la cantante aseguró que ahora siente tranquilidad por haber tenido el valor de alzar la voz.

Su defensa considera que ese mensaje tiene una dimensión que trasciende el expediente. “Ella tiene siempre firme que alzar la voz significa precisamente no quedarse en la sombra de las violencias”, dice Muñoz. La abogada agrega que su representada desea que otras víctimas también puedan denunciar sin sentirse intimidadas.

“Ella pretende también que la sociedad se percate de que pueden alzar la voz, que no cualquier acción como esta debe permear en una intimidación, en una coacción para frenar lo que por derecho tienen las víctimas, denunciar y obtener justicia”, afirma. Odette Muñoz forma parte del equipo jurídico que acompaña a Melissa desde meses antes de la audiencia inicial del proceso penal relacionado con las acusaciones de la cantante contra Kalimba.

La defensa está integrada por un área civil y otra penal, en la que participan Muñoz y el abogado Wilfrido Castillo. El fallo civil, sin embargo, debe entenderse por separado del proceso penal relacionado con los señalamientos de Melissa. La resolución sobre daño moral no determina si las acusaciones de abuso sexual son verdaderas o falsas ni establece responsabilidad penal sobre esos hechos; ambos asuntos corresponden a vías jurídicas distintas.

Por ahora, en el terreno civil, Melissa no fue declarada responsable del daño moral reclamado, no se estableció una indemnización económica a favor de Kalimba y tampoco prosperó la disculpa pública que el cantante había solicitado. El siguiente movimiento dependerá de si decide impugnar la sentencia.

¿Cómo empezó el conflicto?

La batalla legal comenzó después de que Melissa Galindo hiciera públicos en marzo de 2023 señalamientos de presunta agresión sexual contra Kalimba, hechos que, según su versión, habrían ocurrido cuando ambos trabajaban juntos. El cantante negó las acusaciones y posteriormente anunció acciones legales contra ella, argumentando afectaciones a su imagen y carrera. La demanda civil por daño moral fue presentada el 19 de mayo de 2023, de acuerdo con la abogada Odette Muñoz, y el procedimiento se prolongó durante aproximadamente tres años. Ahora, el Juzgado Séptimo de lo Civil de Proceso de la Ciudad de México determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para establecer la responsabilidad civil de Galindo.