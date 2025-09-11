Julio Preciado hospitalizado de emergencia; ¿Cuál es su estado de salud?

A través de un comunicado se dio a conocer que el cantante Julio Preciado fue hospitalizado en Mazatlán por un problema respiratorio. El intérprete está bajo supervisión médica por un cuadro de neumonía leve.

“Les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo”, escribió el propio Julio.

El cantante también indicó que, aunque la situación no es grave, debe permanecer internado.

“Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días“, añadió.

El exvocalista de la Banda El Recodo agradeció al equipo de médicos y a sus seguidores que han estado atentos a su condición de salud.

“A todos los que se han preocupado, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto”.

Respecto al concierto gratuito que tiene previsto el 15 de septiembre con motivo de las Fiestas Patrias, en la alcaldía Cuauhtémoc, no emitió declaraciones y el evento continúa programado.

🌵🎺 ¡Viva México con ritmo de banda!

Este 15 de septiembre, canta y celebra junto a Julio Preciado, la leyenda de la banda.

📍 Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc

🕔 17:00 h pic.twitter.com/VftgCcNpzP — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) September 4, 2025

La participación del músico sinaloense es una de las más esperadas para dar El Grito en la Ciudad de México.

