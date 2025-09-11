Suscríbete
Juanes está de luto: Murió su mamá a los 95 años

Doña Alicia Vásquez, una de las inspiraciones del colombiano, perdió la vida, según confirmó el equipo de trabajo del cantante.

September 11, 2025 
Ericka Rodríguez
Juanes de luto por la pérdida de su madre.

El cantante colombiano Juanes está de luto, pues su madre, doña Alicia Vásquez, falleció la madrugada del 8 de septiembre en Medellín, Colombia, según publican medios locales.

La madre de Juanes, de 95 años, perdió la vida por “causas naturales”, de acuerdo con reportes.

Pese a que el colombiano no ha emitido ninguna declaración pública, el 10 de septiembre su equipo confirmó que la familia esta atravesando el duelo de forma privada y no se han dado a conocer detalles sobre los funerales.

Murió doña ,Alicia Vásquez, madre de Juanes.

Doña Alicia fue una figura primordial en la vida de Juanes, no sólo en el terreno personal, también en la parte artística siendo una de sus fuentes de inspiración.

Juan Esteban Aristizábal Vázquez, nombre real del cantante, tenía tan presente a su madre en todo momento que incluso se tatuó su rostro en el brazo derecho.

Alicia Vásquez fue madre de seis hijos y estuvo casada con Javier Aristizábal, quien falleció en 1995.

En 2007, Juanes lanzó el álbum ‘La vida es un ratico’, nombre que le puso en honor a su madre, pues era su frase favorita y la que más usaba.

“Juan vive a mil, siempre estresado, acelerado, preocupado, y yo todo el tiempo le digo que disfrute, que se calme, que la vida es un ratico... Y así es”, dijo doña Alicia en entrevista.

