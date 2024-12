Juan Osorio y Eva Daniela se casan en 2025: ¿Cuántos vestidos usará la actriz?

Como las bodas de sus telenovelas, así será el enlace nupcial entre el productor Juan Osorio y su novia, la actriz Eva Daniela, quien asegura en entrevista con TVyNovelas que la cercanía que tienen con el sacerdote Efraín Hernández Díaz, rector de la Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, pudiera influir para que la ceremonia se realice en ese templo religioso, el más importante de Latinoamérica.

“Nosotros primero quedamos en que sería en mi ciudad porque yo, obviamente, tengo a toda mi familia allá, a mi abuelita que ya está grande, pero como Monseñor estuvo presente en nuestro noviazgo, fue cómplica en la pedida de mano también, entonces nos dijo que nos quiere casar, así que ya veremos si es ahí... ¡Nos gustaría mucho!”.

Al terminar de grabar la telenovela “Amor amargo”, la artista se metió de lleno a los preparativos de su matrimonio con el creador de éxitos como “Mi marido tiene familia” y “Salomé".

“Desde hoy comenzamos a organizar todo, justo la semana pasada tuvimos nuestra fiesta de compromiso en León, con mi familia; ya tuvimos una en la Ciudad de México, pero ahora nos hicieron otra”.

“Juan ya le pidió la mano a mi mamá. Mi papá habló con él muy formalmente, pero esto es como un festejo por el compromiso. Ellos me ven muy contenta, a él también lo aprecian muchísimo; es que es un ser humano maravilloso y se da a querer mucho”, nos dijo Eva Daniela.

En estas fechas, la pareja evalúa la posibilidad de hacer un viaje para despedir el 2024, aunque todavía no se decidían al momento de realizar la entrevista. Lo que sí es seguro, es que pasarán la Navidad en León, con la familia de Eva Daniela.

Según la actriz, la boda sería en 2025, aunque todavía no tiene una fecha estipulada.

“Lo que sí tengo claro es que será un solo vestido, ya que me encantaría guardarlo toda mi vida, entonces quiero que sea el traje de novia que más me ilusione, que más me guste. Todavía no sé si lo voy a mandar a hacer o va a ser de algún diseñador, eso no lo tengo claro... Pero de que es uno, estoy súper segura”.

Tanto Eva Daniela, como Juan Osorio, prefieren una recepción pequeña; incluso, manejan una lista de invitados reducida en la que prevalecen los amigos más cercanos.