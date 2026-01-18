Suscríbete
Joven actor hongkonés llama “abuelito de gimnasio” a Jorge Rivero, el mito erótico mexicano de los 70

Jorge Rivero, que está a punto de cumplir 88 años, es compañero de ejercicios de Jonathan Cheung

Enero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
jorge rivero.jpg

Jorge Rivero en la película “El pecado de Adán y Eva”, y en el gimnasio en enero de 2026

Producciones Zacarías e Instagram

"¿Quién te enseñó que estás desnudo?”, dice una voz estentórea que viene del cielo. Jorge Rivero lo escucha azorado. Mejor dicho, Adán.

Esta escena está casi al final de la película “El pecado de Adán y Eva”, producida por Miguel Zacarías y que significó el salto al estrellato internacional para el mexicano Jorge Rivero.
El actor aceptó en 1969 hacer este película que contenía desnudos frontales en un largas secuencias donde apenas se ocultaban sus partes íntimas con movimientos de cámara o trucos de escenografía.
El resultado fue que al año siguiente, Jorge entró a al cine de Estados Unidos, con películas en las que actuó con Henry Fonda, John Wayne y Charlton Heston, la triada de machos hollywoodenses.
Jorge Rivero se retiró del cine y la televisión desde hace 4 décadas, y se dedica a vivir de su trabajo como vendedor de bienes raíces en California.
Ahí llamó la atención de una compañero de gimnasio que resultó ser el famoso actor Jonathan Cheung.
Cheung decidió grabar a Rivero, quien está por cumplir 88 años y mantiene la costumbre de ir todos los días al gimnasio para hacer pesas y un poco de cardio.

Así luce Jorge Rivero a los 88 años

En un video publicado en el Instagram del joven actor de Hong Kong, Rivero da unas cuantas lecciones de fisicoculturismo pero sobre todo dos consejos de vida que explican cómo es que a sus 88 años tiene un cuerpo capaz de hacer pesas como cualquier joven.

“Cuando era niño, mi papá me dio un consejo. Él era español, en una época en la que el toreo era una actividad importante. Él me dijo: cuando ves venir el toro, Jorge, tú no lo recibes de frente, le haces así”.

jorge riuvero (1).jpg

Jorge Rivero va diario al gimnasio

Instagram

Al terminar la frase, Jorge Rivero simula el pase típico de los toreros con la capa cuando fintan al toro.

El otro consejo que da es que hay que mantener la mente sana en cuerpo sano.

jorge riuvero (2).jpg

Jorge Rivero en “Bellas de noche”

Jorge Rivero, además de mito erótico de los 60 y 70, llegó a sumar cierto prestigio como actor, lo que lo llevó a actuar con Ava Gardner, la enigmática actriz ganadora del Oscar cuya belleza fue siempre cautivadora para el Hollywood de aquellos años. Ahora, sin embargo, Jonathan Cheung lo grabó sin reconocerlo y simplemente le llamó la atención por su fortaleza a los 88 años.
De hecho, en su video, la primera frase que aparece es: “Abuelito de 88 años hace pedazos el gimnasio”

jorge rivero.jpg

Rivero impresiona con sus rutinas de ejercicio

Instagram

Con ella actuó en “Priest of love”, película biográfica sobre H.D. Lawrence, el escritor que desafío a la sociedad de su época con su visión erótica del amor en sus novelas.

Jorge Rivero
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
