José Luis Rodríguez ‘El Puma’ reveló que Luis Miguel lo visitó en su peor etapa de salud: “Acabamos llorando”

“Ahí está un hombre que dice que es Luis Miguel”.

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, dio a conocer que Luis Miguel fue a visitarlo cuando enfrentaba la peor crisis de salud, pues fue sometido a un doble trasplante de pulmón.

‘El Sol’ arribó al hospital Jackson Memorial de Miami, en 2014, cuando el intérprete de ‘Dueño de nada’, enfrentaba una crisis severa relacionada con la fibrosis pulmonar que padecía.

La cercanía entre ambas estrellas se dio por la amistad que mantenía Rodríguez con Luis Rey, padre de Luis Miguel, de quien admitió sí le hizo daño a Luis Miguel.

Además de ser cercano a ‘El Sol’, ‘El Puma’ dijo que junto a Ricky Martin y Chayanne solían asistir a los conciertos que ofrecía en México.

El cantante de ‘Voy a perder la cabeza por tu amor’ expresó que tenía muchas ganas de platicar con Luis Miguel, pero nunca lo llamó, por lo que su presencia en el nosocomio fue algo muy especial.

“Fue un gesto hermosísimo”, confesó el cantante, de 82 años, en entrevista con el programa argentino ‘La Mesaza’, conducido por Mirtha Legrand.

Y añadió que fue una enfermera la encargada de darle a conocer que “ahí está un hombre que dice que es Luis Miguel”, entonces la hija del cantante, con la misma incredulidad, pensó que se trataba de un paparazzi, así que fue a comprobarlo por ella misma, a su regreso, “pálida como un papel”, confirmó que sí se trataba de ‘El Sol’.

Ante la sorpresa, la esposa de ‘El Puma’, Carolina Pérez, tampoco creyó que se tratara del cantante, por lo que de nuevo fue a verificar si en realidad estaba presente el intérprete de ‘La Incondicional’. Y pudo comprobarlo pese a que el cantante había decidido utilizar un sombrero y lentes para no ser reconocido.

‘El Puma’ recordó que aquel día era muy tarde y había muy poca gente en el hospital, hecho que ayudó a que el encuentro fuera muy especial e íntimo, y en donde ambos charlaron y terminaron llorando.

“De eso está hecha la vida, de momentos inolvidables, pero que él hizo posible (Luis Miguel), yo quería hablar con él y parece que el espíritu se pone de acuerdo, yo no lo llamé, el vino, porque mi espíritu y mi alma decían ‘quiero hablar con él’”, admitió José Luis Rodríguez.

Tras someterse al doble trasplante de pulmón, la recuperación de ‘El Puma’ duró siete años, durante los cuales tuvo que reaprender a hablar y cantar.

Los médicos le advirtieron que, aunque la operación salvaría su vida, era probable que no volviera a pisar un escenario. Sin embargo, eso no pasó y el artista continúa activo en su carrera.