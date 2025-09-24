Suscríbete
Famosos

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ reveló que Luis Miguel lo visitó en su peor etapa de salud: “Acabamos llorando”

El cantante dio a conocer que ‘El Sol’ y él tuvieron un emotivo reencuentro.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
José-Luis-Rodríguez-Luis-Miguel.jpg

‘El Puma’ y ‘El Sol’ tuvieron un encuentro cuando José Luis Rodríguez estaba en terapia intensiva.

Instagram

“Ahí está un hombre que dice que es Luis Miguel”.

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, dio a conocer que Luis Miguel fue a visitarlo cuando enfrentaba la peor crisis de salud, pues fue sometido a un doble trasplante de pulmón.

‘El Sol’ arribó al hospital Jackson Memorial de Miami, en 2014, cuando el intérprete de ‘Dueño de nada’, enfrentaba una crisis severa relacionada con la fibrosis pulmonar que padecía.

La cercanía entre ambas estrellas se dio por la amistad que mantenía Rodríguez con Luis Rey, padre de Luis Miguel, de quien admitió sí le hizo daño a Luis Miguel.

Además de ser cercano a ‘El Sol’, ‘El Puma’ dijo que junto a Ricky Martin y Chayanne solían asistir a los conciertos que ofrecía en México.

El cantante de ‘Voy a perder la cabeza por tu amor’ expresó que tenía muchas ganas de platicar con Luis Miguel, pero nunca lo llamó, por lo que su presencia en el nosocomio fue algo muy especial.

“Fue un gesto hermosísimo”, confesó el cantante, de 82 años, en entrevista con el programa argentino ‘La Mesaza’, conducido por Mirtha Legrand.

Y añadió que fue una enfermera la encargada de darle a conocer que “ahí está un hombre que dice que es Luis Miguel”, entonces la hija del cantante, con la misma incredulidad, pensó que se trataba de un paparazzi, así que fue a comprobarlo por ella misma, a su regreso, “pálida como un papel”, confirmó que sí se trataba de ‘El Sol’.

Ante la sorpresa, la esposa de ‘El Puma’, Carolina Pérez, tampoco creyó que se tratara del cantante, por lo que de nuevo fue a verificar si en realidad estaba presente el intérprete de ‘La Incondicional’. Y pudo comprobarlo pese a que el cantante había decidido utilizar un sombrero y lentes para no ser reconocido.

‘El Puma’ recordó que aquel día era muy tarde y había muy poca gente en el hospital, hecho que ayudó a que el encuentro fuera muy especial e íntimo, y en donde ambos charlaron y terminaron llorando.

“De eso está hecha la vida, de momentos inolvidables, pero que él hizo posible (Luis Miguel), yo quería hablar con él y parece que el espíritu se pone de acuerdo, yo no lo llamé, el vino, porque mi espíritu y mi alma decían ‘quiero hablar con él’”, admitió José Luis Rodríguez.

Tras someterse al doble trasplante de pulmón, la recuperación de ‘El Puma’ duró siete años, durante los cuales tuvo que reaprender a hablar y cantar.

Los médicos le advirtieron que, aunque la operación salvaría su vida, era probable que no volviera a pisar un escenario. Sin embargo, eso no pasó y el artista continúa activo en su carrera.

José Luis Rodríguez ‘el Puma’ luis miguel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Abelito-el-tenorio.jpg
Famosos
‘Abelito’ todavía no sale de ‘La Casa de los Famosos’ y ya tiene confirmadas dos obras de teatro
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ buscó quedar embarazada por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Me muero por ser mamá”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara dedica mensaje a Daniela, su hija fallecida hace 6 años: “Tu luz sigue brillando en mí”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
valeria-marquez-salon.jpg
Famosos
Así luce de noche el salón donde murió Valeria Márquez: ¿Qué ha pasado a 4 meses del crimen?
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Tylor-Chase.jpg
Hollywood
Actor de ‘Nickelodeon’ es hallado viviendo en la indigencia; fans piden ayudarlo
La estrella infantil Tylor Chase fue captado en las calles de Estados Unidos.
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
El comediante que ha ganado popularidad en TikTok no dudó en masticar las heces del animal con tal de estar cerca de su artista.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
exmarido-debora-estrella.jpg
Famosos
El desgarrador mensaje final de José Luis García al despedir a su ex esposa Débora Estrella tras accidente
Apenas pudo contenerse al aire...
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Camilo-cuadros.jpg
Famosos
Camilo enciende las alarmas al revelar que tiene cuadros pintados con sangre de sus hijas
El cantante sorprendió al confesar que en su casa hay dos cuadros que llevan fluidos de sus hijas Índigo y Amaranto.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez