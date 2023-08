La verdadera historia de ‘¿Y cómo es él?’, famosa canción de José Luis Perales

‘¿Y cómo es él?’, del cantautor español José Luis Perales, es una de las canciones más icónicas en su carrera; sin embargo, existe una verdad detrás del éxito de 1982.

La carrera musical de José Luis Perales inició a mediados de la década de los 70, pero fue hasta 1982 que el cantante alcanzó la fama con el estreno de su álbum ‘Entre el agua y el fuego’.

Desde ese entonces, ha compuesto canciones como ‘Un velero llamado libertad’, ‘Me llamas’ y ‘Tentación’, entre otros grandes éxitos. Sin embargo, la canción más popular en su carrera es la de ‘¿Y cómo es él?’, un tema que hace referencia a un enamorado que ha perdido a la persona que ama debido a que se ha ido con otro.

Este sencillo ha sido un éxito a nivel internacional, pero lo cierto es que no iba a ser interpretado por José Luis Perales, pues desde un principio la canción era para Julio Iglesias.

‘Y como es él’, la verdadera historia de la canción de José Luis Perales

En 2017, en una entrevista con el Diario Libre, José Luis Perales habló sobre la historia de ‘¿Y cómo es él?’, en donde confesó que este tema sería interpretado por Julio Iglesias.

“Realmente es una canción de encargo... Fue escrita para Julio Iglesias, que después, pues no se la di. No se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo, que era una gran canción, que sería un gran éxito como así fue, pero no tiene más historia en realidad”, explicó el cantautor, de 78 años.

Después de estas declaraciones, Julio Iglesias nunca se ha pronunciado sobre la posibilidad que tenía para cantar ‘¿Y cómo es él?’, canción que también ha sido grabada por Marc Anthony.

Por otra parte, se dice que la exitosa canción estuvo dedicada para la hija de José Luis Perales; sin embargo, el cantante desmintió que este tema tuviera alguna dedicatoria.

“Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando hice esa canción mi hija María tenía tres años... Esta es una canción para adultos y este caso era Julio Iglesias, pero que después nada, no se la di”, aseguró José Luis Perales.