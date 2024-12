José Eduardo Derbez confesó si le gustaría que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se reunieran en Navidad

José Eduardo Derbez se sinceró sobre si le gustaría que sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, se reunieran en Navidad para celebrarlo en familia, ahora que ha llegado su hija, Tessa . Sin embargo, contrario a lo que muchos esperaban, el hijo del comediante dejó claro que no lo ve probable, pues “son muy diferentes”.

Incluso, cuando le preguntamos sobre si a él le gustaría que ocurriera la reunión familiar, respondió: “No, ¿por qué me haría ilusión o qué? Me da más ilusión ganarme la lotería”.

Con esta respuesta, José Eduardo deja claro que la relación entre Eugenio y Victoria no cambió mucho aún con la llegada de Tessa, su primera nieta en común. Aun así, dejaron claro que están para su hijo, en las buenas y en las malas.

Además, la actriz de telenovelas como “Simplemente María”, “La madrastra” y “Triunfo del amor” ya había respondido a esta pregunta. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre si pasará Navidad con Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo confesó a Despierta América que no tiene planes de reunirse con los Derbez en Navidad ni en Año Nuevo, sobre todo ahora que Eugenio planea retirarse temporalmente . Al estilo cómico que la caracteriza, la actriz de 62 años expresó: “Ya lo pensé mejor y no, me la quiero pasar bien”.

En la misma charla, la famosa dejó claro el amor que le tiene a su hijo y a su nieta, pues son dos de sus pilares en este 2024.

“Yo creo que no puedo quejarme nunca. Todos los años hago buen balance y la vida me ha tratado bien”, contó.

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo tuvieron una relación amorosa que comenzó a finales de 1980. En su amorío, tuvieron un solo hijo, José Eduardo. La razón de su rompimiento fue cuando la actriz lo demandó por daño moral, por haberla “engañado” con una boda falsa, y luego ella pidió la patria potestad de su hijo en común.

Tras casi 30 años separados, ambos se volvieron a reunir por el nacimiento de su nieta en junio, algo que fue emotivo para la familia y para los seguidores de ambos famosos.