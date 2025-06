Johnny 5 quiere arrancarse el dolor con música: El hijo de Jenni Rivera debuta con su primer EP

Su EP contiene cinco temas: 5 por 5, que da nombre a todo el material, 72 (parte I), El licenciado, y los cóvers One by One, Spirit in the Sky y Lamento boliviano.

Johnny 5, el hijo de La diva de la banda, Jenni Rivera, hoy es un hombre que quiere arrancarse el dolor a través de la música, por lo que debuta con su primer EP.

Hablar de Jenni Rivera es hablar de una de las figuras más poderosas e influyentes en la historia del regional mexicano. Con su voz, rompía barreras y conectaba con mi-llones, Jenni se convirtió en un ícono para las mujeres, para las minorías y para la comunidad latina en Estados Unidos y para todos aquellos que encontraron en su música una forma de sanar, resistir y celebrar la vida.

La tragedia de su partida en 2012 dejó un vacío enorme, no sólo en la industria musical, sino también en su familia, entre sus hijos, Johnny era el más pequeño, apenas un niño cuando el mundo perdió a La diva de la banda. Él, creció rodeado de recuerdos, de canciones, de aplausos que aún resonaban en los corazones del público.

Cargar con la ausencia y, al mismo tiempo, con el peso de un legado tan grande, no fue sencillo. Sin embargo, lejos de alejarse, Johnny encontró en la música un refugio y una forma de mantener viva la esencia de su madre.

En entrevista exclusiva para TVyNovelas, Johnny revela cómo honra a Jenni y cómo su madre le enseñó a forjar su propia historia.

¿Cómo llegas aquí, ya con una carrera en ascenso como cantante?

Yo quería grabar música que representaba varios aspectos de mi personali-dad, de mi vida y varios gus-tos musicales que tengo.

¿Por qué juegas con el número 5?, ¿tiene un significado particular para ti?

Sí, viene de mi papá (Juan López), era su apodo, era un número de suerte que le seguía muchísimo y ya por unos años me he dado cuenta de que también me sigue a mí, como que de repente lo veo cuando algo bueno me está pasando, veo que la hora es 5:55, cosas inexplicables. Me han ocurrido muchísimas cosas así, es algo muy especial.

Oye, además no me quiero imaginar el tamaño de ángel de la guarda que tú traes en la espalda con tu mamá, ¿tú crees que ella se imaginaba que tú ibas a cantar?

No tuve mucho tiempo de poder decirle a mamá lo tanto que me interesaba la música. Alguna vez me metió al estudio cuando yo tenía siete años y grabé arriba de las pistas de Inolvidable y Culpable o inocente, esa es la historia que tenemos mi mamá y yo en la música. Bueno, también me pagaba por estar en el escenario como miembro de la banda, así que eso es lo único que habíamos hablado. Ahora me encantaría también producir para otras personas y dar mis ideas, a ver qué puedo aportar.

¿Qué le aprendiste a tu mamá?

Creo que aprendí muchísimo de ella porque tuve la fortuna de poder ir a varias presentaciones con ella y nada más de observarla en el escenario aprendí muchísimo lo que es meterle pasión a una canción o las interacciones con los fans, así que a lo mejor ella estaba pensando en el futuro, a lo mejor no, pero así se dio la vida, sería lindísimo pensar que sí.

“ME ENCANTARÍA DEJAR HUELLA COMO LA DEJÓ MI MAMÁ, PERO NO ES MI PRIORIDAD”

¿Cómo fue componer?

Yo soy muy bueno para para escribir poemas y de ahí es donde salió esa canción 5 por 5, y en unos 15 minutos saliendo del gimnasio le mandé la letra a Luciano (Luna) que le metió una melodía y ahí salió esa canción y todavía voy aprendiendo y creciendo, pero me encanta.

¿Cómo manejas el desahogo?

La ausencia de mi mamá no es algo que de la noche a la mañana los su-peras. En mi experiencia, he tenido que meditar y ponerme a hablar con Dios todos los días para estar bien mentalmente, así que es un proceso de mantenimiento a tu salud mental, y más que nada enfocarte en las cosas buenas que suceden.

¿Te ves marcando huella en la música como tu mamá?

Yo nomás quiero ser yo, o sea, me encantaría dejar huella como la dejó mi mamá, pero no es mi prioridad, más que nada quiero hacer música que me llena y que sana, y esa es la intención, más que nada que gente que lo escuche se sienta identificada y que no se sientan solos. Creo que mi mamá y mi hermana han hecho tanto. Yo también sueño con poder cantar algún día con Régulo Caro, él me ha inspirado mucho.