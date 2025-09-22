Suscríbete
Joaquín Cosío recuerda angustiante persecución que sufrió en el metro de la Ciudad de México

El actor compartió una vivencia que le cambio la vida y que ocurrió por su popularidad tras ‘Matando Cabos’.

September 22, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Joaquín-Cosío-metro.jpg

El actor recordó la angustiante experiencia que vivió en el metro Barranca del Muerto.

Instagram

“En ese momento, nadie me conocía”.

Joaquín Cosío, actor reconocido por diversos de sus papeles en las pantallas como ‘El Cochiloco’, en ‘El Infierno’, ‘Chucho’, en ‘Pastorela’ o ‘Rubén ‘Mascarita’, en ‘Matando Cabos’ ha podido ver como la popularidad ha transformado su vida.

Fue durante una master class impartida antes de la ceremonia de los Premio Ariel 2025 cuando Cosío relató un angustiante episodio que vivió en el metro de la Ciudad de México, y que marcó un antes y después en su carrera.

El actor originario de Tepic, Nayarit, compartió que después del estreno de ‘Matando Cabos’, en 2004, la cinta que lo catapultó a la fama, vivió un momento de tensión en la estación Barranca del Muerto.

“Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el metro. Muchas escaleras eléctricas, y yo entré al metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí”, recordó el actor.

Y añadió que la presencia de los agentes y la soledad del lugar le hizo pensar que podría ser víctima de un robo.

La incertidumbre iba creciendo a medida en que los policías se acercaban. “Y noté como que venían atrás de mí… En la Ciudad de México hay que andar con cuidado. Estaba solo, el metro solo, así como de película. Volteaba yo y ahí venían los dos”, expresó Joaquín.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los policías, en lugar de confrontarlo por motivos de seguridad, le preguntaron por uno de sus personajes más icónicos.

“En ese momento, le repito, nadie me conocía. Y ahí voy, bajé, llegué a la estación y vienen y entonces se me acercan y yo: ‘A ver qué va a pasar’. Y lo mismo, ‘Hola, ¿usted es ‘El Mascarita’?’ En ese momento, claro, es el primer momento, ¿no?, donde yo pasé de un feliz anonimato y dije yo: ‘Ah, caramba, esto me gustó. Me gustó, pero de ahí en adelante pues ya la vida cambió’”, relató el actor entre risas.

El histrión, reconocido también por su actuación en ‘El Infierno’, del director Luis Estrada, reflexionó sobre el impacto que el reconocimiento público ha tenido en su vida profesional.

Cosío comenta que aunque ya ha interpretado decenas de personajes, el de ‘Matando Cabos’ fue el que le otorgó su primera gran popularidad.

Actualmente, Joaquín forma parte de la serie ‘Las Muertas’, basada en la novela ‘Las Poquianchis’ del escritor Jorge Ibargüengoitia, de 1977. Una historia real que fue adaptada por Luis Estrada y que se encuentra en el catálogo de Netflix.

Comparte créditos con Arcelia Ramírez, Paulina Gaytán, Sofía Espinosa y Mauricio Isaac, entre otros.

Joaquín Cosío
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
