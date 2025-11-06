Suscríbete
Baterista de Maná sufre aparatosa caída en pleno concierto; igual que Fher terminó en el suelo

La agrupación se encuentra de gira en Estados Unidos y el incidente ocurrió en Dallas.

November 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Álex-González-Maná.jpg

el baterista cayó al suelo tras intentar hacer un giro sobre su batería.

Instagram

Durante las últimas horas se ha hecho viral un video protagonizado por la banda de pop-rock ‘Maná’, pues el baterista, Álex González, de 56 años, pasó por un terrible momento arriba del escenario de un concierto en Dallas, Texas.

La agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco, formada en 1986, continúa recorriendo Estados Unidos con su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’, con la que han conseguido llenar varios recintos en distintas ciudades.

Sin embargo, en su más reciente participación en Dallas, el público quedó impactado por un accidente.

La banda interpretaba su tema ‘Déjame Entrar’ cuando se observa en primer plano al vocalista Fher Olvera y en el fondo, a Álex González, ejecutando su rutina habitual de percusiones.

El músico decidió subir al banco de su batería para hacer un giro, sin embargo, perdió el equilibrio y se cayó de espaldas, arrastrando parte del set de instrumentos.

A pesar del impacto, Álex se pudo incorporar de inmediato sin mostrar señales de dolor y siguió tocando como si nada hubiera ocurrido, lo que provocó aplausos y ovaciones de los asistentes.

La caída de Fher Olvera

El accidente de Álex recordó el ocurrido en 2014, cuando Fher Olvera cayó desde el escenario del Auditorio Nacional, a más de dos metros de altura. En aquel momento, el propio cantante relató entre risas que el percance se debió a una cinta mal colocada por el staff. Sin embargo, al igual que el baterista, continuó el show sin inconvenientes.

Maná Fher
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
