Baterista de Maná sufre aparatosa caída en pleno concierto; igual que Fher terminó en el suelo

Durante las últimas horas se ha hecho viral un video protagonizado por la banda de pop-rock ‘Maná’, pues el baterista, Álex González, de 56 años, pasó por un terrible momento arriba del escenario de un concierto en Dallas, Texas.

La agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco, formada en 1986, continúa recorriendo Estados Unidos con su gira ‘Vivir Sin Aire Tour’, con la que han conseguido llenar varios recintos en distintas ciudades.

😱 Al intentar sorprender a sus fanáticos, el baterista de Maná, Álex González se subió a un banquito para hacer un paso de baile durante la canción 'Déjame entrar', sin embargo, se resbaló y terminó en el suelo.



Sin embargo, en su más reciente participación en Dallas, el público quedó impactado por un accidente.

La banda interpretaba su tema ‘Déjame Entrar’ cuando se observa en primer plano al vocalista Fher Olvera y en el fondo, a Álex González, ejecutando su rutina habitual de percusiones.

El músico decidió subir al banco de su batería para hacer un giro, sin embargo, perdió el equilibrio y se cayó de espaldas, arrastrando parte del set de instrumentos.

A pesar del impacto, Álex se pudo incorporar de inmediato sin mostrar señales de dolor y siguió tocando como si nada hubiera ocurrido, lo que provocó aplausos y ovaciones de los asistentes.

La caída de Fher Olvera

El accidente de Álex recordó el ocurrido en 2014, cuando Fher Olvera cayó desde el escenario del Auditorio Nacional, a más de dos metros de altura. En aquel momento, el propio cantante relató entre risas que el percance se debió a una cinta mal colocada por el staff. Sin embargo, al igual que el baterista, continuó el show sin inconvenientes.