Jimmy Fallon salió a responder las denuncias de que hay un ‘ambiente tóxico’ en ‘The Tonight Show’

Este viernes, el presentador estadounidense Jimmy Fallon y su programa “The Tonight Show” se volvieron tendencia a nivel mundial luego de que un reportaje exclusivo de la revista Rolling Stone denunciara al conductor por impulsar un “ambiente laboral tóxico”.

Fueron 14 exempleados de “ The Tonight Show ” y dos miembros actuales del staff quienes dieron perturbadores testimonios de cómo es trabajar con Fallon, a quien acusaron de ser un hombre “completamente impredecible” que tiene “ataques de ira”. Varios de los testigos, incluso, aseguraron que contemplaron el suicidio y debieron ir a terapia por el ambiente violento impulsado por el conductor.

Tras darse a conocer las denuncias y que su nombre diera la vuelta al mundo, Jimmy Fallon dio la cara y se disculpó con sus compañeros tras las acusaciones publicadas ayer jueves en Rolling Stone; entérate aquí en TVyNovelas de sus declaraciones.

JIMMY FALLON SE DISCULPA TRAS ACUSACIONES DE AMBIENTE TÓXICO EN “THE TONIGHT SHOW”

De acuerdo con la cadena CNN, Jimmy Fallon se disculpó con el personal de “The Tonight Show” a través de una videollamada por Zoom, en donde aseguró que no tenía la intención de “crear ese tipo de ambiente para el espectáculo”.

“Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo”

“Lo siento si te he avergonzado a ti, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decírtelo. Es vergonzoso y me siento muy mal”, es lo que dijo Jimmy Fallon en la reunión, esto de acuerdo con testimonios de las personas que estuvieron en la reunión virtual.

“Quiero que el programa sea divertido, que incluya a todo el mundo. Debería ser el mejor programa”, señaló Fallon de acuerdo con el reportaje de la CNN; sin embargo, deberá pasar tiempo antes de que el escándalo se solucione por completo. Hasta la NBC, cadena que transmite “The Tonight Show”, se pronunció al respecto:

LA NBC REACCIONA A DENUNCIAS

“Estamos increíblemente orgullosos de ‘The Tonight Show’, y proporcionar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad absoluta. Como en cualquier lugar de trabajo, hemos tenido empleados que han planteado problemas; éstos han sido investigados y se han tomado las medidas oportunas”, aseguró la NBC.