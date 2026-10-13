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Jessica Díaz nos presume su enlace civil con George Bejjani previo a su boda religiosa

Este sábado 17 de octubre la actriz se casa por la iglesia ante 550 invitados.

Octubre 13, 2026 • 
Liliana Lejarazu
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Jessica Díaz nos presume su enlace civil con George Bejjani

Ese día tan especial que estaba marcado en el calendario de Jessica Diaz por fin llegó: celebró su boda civil el 2 de octubre con el empresario libanés Georges Bejjani, luego de cuatro años de noviazgo.

La ceremonia, nos contó, fue totalmente íntima, con 18 invitados, todos familiares, y aunque fue algo pequeño, ella cuidó personalmente cada detalle y sorprendió a su ahora esposo con una decoración de película.

“Yo desarrollé la idea porque como que tenía siempre sueños en cuanto a conceptos, colorimetrías, siempre tenía la espinita de: ‘Es que quiero algo como muy rojo, muy dramático, muy romántico’, pero me parecía muy arriesgado hacer este concepto en una boda tan grande, porque la siguiente boda es de 550 invitados. Entonces dije: ‘En mi civil me tengo que arriesgar’ e hice el civil de mis sueños, con manteles corrugados, entelados rojos, pura rosa roja, candiles, candelabros, algo como estilo Moulin Rouge”, nos platicó. La ceremonia se realizó en el salón de eventos de donde vive su suegra, quien por cierto se encargó del banquete libanés que se ofreció a los invitados.

La feliz novia lució un vestido especialmente creado para ella: “Siempre quise un vestido así pegadito para mi civil, un corsé y una falda al ras de piso con una capita y me lo diseñó Claudia Toffano, diseñadora mexicana. Yo veía revistas de novias y era mi sueño lucir un sombrero, así muy europeo, pero en la boda religiosa ni al caso casarte con un look europeo porque es más sencillo, y pues la boda grande tengo que irme más vistosa”.

El momento cumbre de la ceremonia, nos compartió, fue cuando se dijeron sus votos frente al juez: “Fue un llorar, el hombre no dejaba de llorar cuado le leí mis votos”, y es que además le cantó un tema escrito por ella misma titulado Piezas correctas.

“La canción va a ser también el vals de nuestra boda religiosa, entonces es muy fuerte, es muy significativa y la letra está para romper corazones, entonces fue muy emotivo el momento, me acompañó un pianista en vivo. Georges ya sabía que yo venía con una sorpresa, porque obviamente yo quería hacer nuestro vals, pero pues claro, como es boda de los dos, tenía que consultárselo a ver si él quería que su vals fuera una canción mía, entonces me dijo: ‘Sí, claro, eres mi artista favorita’”.

Por supuesto que los nervios no faltaron: “Mi papá dice que estaba nerviosa, que nunca me había visto tan nerviosa, me dice: ‘Ni cuando te subes al escenario a dar función o a cantar’”.

Y nuevamente con esa emoción a flor de piel caminará rumbo al altar este sábado 17 de octubre en su enlace religioso, que será en una salón en la Ciudad de México, en el que habrá 550 invitados, donde no faltarán sus compañeros del medio artístico, como conductores del programa Hoy, participantes de Las estrellas bailan en Hoy y elenco de Mentiras, el musical, con quienes nos adelantó tiene preparada una gran sorpresa.

“Es que tiene muchos happenings esta boda. Por eso también nos estamos complicando más, porque no solo es de que ya la cena y los músicos que contrataste y listo, no, nos quisimos complicar la existencia haciendo mil sorpresas para nuestros invitados, pero con mucho amor”.

Sobre el mejor secreto guardado por las novias, Jessica nos adelantó que usará un solo vestido, pero será especial. “Va a ser un vestido transformer, un vestido que se transforma quitando y poniendo piezas, se va transformando en looks y voy a tener tres”, detalló. Para la luna de miel tienen planeado irse a China y otros países asiáticos, pero nos aclaró que no será inmediatamente después de la boda; mientras tanto ya tienen su nido de amor.

“Yo tengo dos casas ahorita, él ya se mudó a full a nuestro nuevo hogar de esposos, pero yo todavía no termino de sacar mis cosas de mi otro departamento, esta semana estuve tres días en mi depa, y otros dos con él , ya este fin termino de mudarme por completo”. Así inicia una nueva etapa en la vida personal de Jessica Díaz, con toda la ilusión de que este matrimonio será para siempre.

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