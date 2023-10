Isabel Madow, en una entrevista íntima: ‘Me creyeron la güerita tonta’

Isabel Madow está de regreso en la televisión tras una larga pausa, abierta a nuevos proyectos y sin importarle demasiado el “qué dirán”, como bien nos contó en entrevista exclusiva.

La actriz, cantante y modelo ahora participa en el popular reality show de Las Estrellas “Las estrellas bailan en Hoy” , y con motivo de este retorno a la pantalla chica, charló con TVyNovelas sobre su carrera y lo que se viene en un futuro.

Isabel es consciente de que muchas personas han cuestionado su talento a lo largo de su carrera; sin embargo, ahora más que nunca, ella está dispuesta a demostrar de lo que está hecha, combinando su carrera con su faceta de mamá:

“Regreso a mi casa y con la vida cambiada, ahora como mamá; hoy los horarios de mi hijo, que ya tiene seis años, se ajustan para yo poder salir a trabajar. No me gustaría dejarlo con nadie o ver quién me lo cuida; soy mamá soltera, entonces los horarios se vuelven complicados”, nos detalló.

Isabel Madow está lista para retomar su carrera y combinarla con su faceta de mamá soltera. REDACCIÓN TVYNOVELAS

“ME CREYERON LA GÜERITA TONTA QUE NO HABLA”

Si bien Isabel Madow ha demostrado en varias ocasiones que su talento va más allá del físico, el encasillamiento fue inevitable, sobre todo luego de haber sido la Secre de Brozo, personaje en el que no podía hablar.

“Ya no le demuestro a la gente, me lo demuestro sólo a mí y soy agradecida con las oportunidades”

Sin embargo, ella aseguró que esto no demerita su trabajo para nada, pues siempre

estará agradecida con él, ya que fue el que le generó gran popularidad: “Me creyeron la güerita tonta que no habla, y ha sido difícil quitarme esa imagen que se quedó de mí, y que al final es un personaje que adoro, y que hasta el día de hoy sigue en el gusto del público, pues así me lo hacen saber”.

“Afortunadamente no soy sólo eso, he tenido la fortuna de hacer mucho más, he estado en más de 32 programas, saqué un disco y he hecho cine, pero sólo ven la punta del iceberg”, aseguró la actriz.

Los años de trayectoria le han dado a Isabel la experiencia suficiente para saber que su trabajo ha valido la pena. REDACCIÓN TVYNOVELAS

Los años de trayectoria le han dado a Isabel la experiencia suficiente para saber que su trabajo ha valido la pena. “La experiencia y madurez te dan muchas cosas, yo no tengo que probarle a nadie quién soy o qué hago, yo lo disfruto y sé lo que he hecho en mi carrera; habrá gente que lo sabe y gente que no, y no tienes que estar explicando todo lo que has hecho”, aseguró.