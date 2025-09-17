Investigan a Natanael Cano por ofrecer concierto privado a reo… ¡y hasta habría pasado la noche en prisión!

Varios presos fumaban y tomaban bebidas alcohólicas mientras el cantante ofrecía un concierto.

Después de que circulara en redes sociales un video donde se observa al cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, entre bebidas alcohólicas y cantando al interior del Cereso 1, en Hermosillo, Sonora, las autoridades ya iniciaron una investigación.

El encuentro entre Cano y su amigo Francisco Alejandro ’N’, alias ‘Terry’, habría ocurrido en enero. El reo fue detenido en marzo de 2024 por el presunto delito de violación agravada.

En las imágenes difundidas se observa a varios presos ingiriendo bebidas alcohólicas y fumando, mientras Natanael Cano entona la canción ‘El Despapayo’.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya tiene conocimiento de los hechos.

Es Natanael Cano, cantando en el Cereso de Hermosillo, a inicios de este año. ¿Cómo entró y quién lo permitió? Las autoridades locales indagan los hechos y la veracidad del video. pic.twitter.com/7TEUt0OQL4 — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 15, 2025

“Tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría”, expresó.

Cabe aclarar que el coordinador de la prisión que estaba en funciones cuando Natanael ingresó al penal ya no forma parte de la secretaría.

Gerardo Chavero Bernal estaba al frente del Sistema Estatal Penitenciario; el exfuncionario se encuentra vinculado a proceso desde mayo por la fuga de ‘El Ponchis’, líder de Los Salazar.

Reportes extraoficiales señalan que la entrada del cantante, de 24 años, al penal estaría relacionada con una celebración para ‘El Terry’, compositor de algunas de sus canciones.

Trascendió que el intérprete también habría pasado la noche en la prisión.

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, informó que se investiga al cantante Natanael Cano, quien presuntamente habría cantando en el Cereso No. 1 de Hermosillo en la fiesta de un reo acusado de violación pic.twitter.com/AzkCqzE9hH — adn40 (@adn40) September 15, 2025

Natanael también tiene un proceso judicial

Luego de que el propio cantante difundiera en sus redes sociales que para celebrar sus 23 años sobornó a policías municipales por armar “arrancones”, la Fiscalía de Sonora le formuló una investigación que sigue en proceso.

Hay siete elementos policiales involucrados en este caso por el que destacan los agentes Luis Manuel ’N’ y Jesús Alberto ’N’, quienes presuntamente recibieron dinero para no realizar acciones legales en su contra.

El cantante identificado como Natanael ’N’, realizaba maniobras prohibidas y peligrosas en la vía pública con un vehículo Dodge Charger color rojo, como acelerar el motor en marcha detenida y “quemar llantas”, lo cual está prohibido en la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

Además, Cano conducía a exceso de velocidad, sin placas de circulación y realizando maniobras peligrosas conocidas como “donas” o “donitas”; a pesar de una persecución y de haberlo alcanzado en el residencial La Jolla, los agentes permitieron que el conductor se retirara sin consecuencias, incluso después de que este les arrojara dinero en efectivo y los ofendiera verbalmente.

