Suscríbete
Famosos

Investigan a Natanael Cano por ofrecer concierto privado a reo… ¡y hasta habría pasado la noche en prisión!

En un video que circula en redes sociales se observa al cantante rodeado de reclusos en un penal en Sonora.

September 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Natanael-Cano.jpg

Natanael Cano habría participado de una celebración a uno de sus amigos, acusado de violación.

Instagram

Varios presos fumaban y tomaban bebidas alcohólicas mientras el cantante ofrecía un concierto.

Después de que circulara en redes sociales un video donde se observa al cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, entre bebidas alcohólicas y cantando al interior del Cereso 1, en Hermosillo, Sonora, las autoridades ya iniciaron una investigación.

El encuentro entre Cano y su amigo Francisco Alejandro ’N’, alias ‘Terry’, habría ocurrido en enero. El reo fue detenido en marzo de 2024 por el presunto delito de violación agravada.

En las imágenes difundidas se observa a varios presos ingiriendo bebidas alcohólicas y fumando, mientras Natanael Cano entona la canción ‘El Despapayo’.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya tiene conocimiento de los hechos.

“Tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría”, expresó.

Cabe aclarar que el coordinador de la prisión que estaba en funciones cuando Natanael ingresó al penal ya no forma parte de la secretaría.

Gerardo Chavero Bernal estaba al frente del Sistema Estatal Penitenciario; el exfuncionario se encuentra vinculado a proceso desde mayo por la fuga de ‘El Ponchis’, líder de Los Salazar.

Reportes extraoficiales señalan que la entrada del cantante, de 24 años, al penal estaría relacionada con una celebración para ‘El Terry’, compositor de algunas de sus canciones.

Trascendió que el intérprete también habría pasado la noche en la prisión.

Natanael también tiene un proceso judicial

Luego de que el propio cantante difundiera en sus redes sociales que para celebrar sus 23 años sobornó a policías municipales por armar “arrancones”, la Fiscalía de Sonora le formuló una investigación que sigue en proceso.

Hay siete elementos policiales involucrados en este caso por el que destacan los agentes Luis Manuel ’N’ y Jesús Alberto ’N’, quienes presuntamente recibieron dinero para no realizar acciones legales en su contra.

El cantante identificado como Natanael ’N’, realizaba maniobras prohibidas y peligrosas en la vía pública con un vehículo Dodge Charger color rojo, como acelerar el motor en marcha detenida y “quemar llantas”, lo cual está prohibido en la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

Además, Cano conducía a exceso de velocidad, sin placas de circulación y realizando maniobras peligrosas conocidas como “donas” o “donitas”; a pesar de una persecución y de haberlo alcanzado en el residencial La Jolla, los agentes permitieron que el conductor se retirara sin consecuencias, incluso después de que este les arrojara dinero en efectivo y los ofendiera verbalmente.

Natanel Cano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karla-Sofía-Gascón.jpg
Famosos
Karla Sofía Gascón resurge tras polémica con ‘Emilia Pérez’, ya tiene proyecto y no hay marcha atrás
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
David-Zepeda-enojado.jpg
Famosos
David Zepeda explota contra reportero que le cuestiona su “desgastada” imagen: “Ch*ngaquedito”
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Zahie-Téllez-secuestro.jpg
Famosos
Secuestradores de la chef Zahie Téllez fueron vinculados a proceso en Morelos
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lupillo-Rivera-oído.jpg
Famosos
Lupillo Rivera revela entre lágrimas que ya perdió casi por completo la audición: “Ya no escucho las alarmas”
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Julión-Álvarez-Puebla.jpg
Famosos
Concierto de Julión Álvarez en Puebla termina con 12 personas aplastadas
Lo que sonaba como un evento familiar en tranquilidad, concluyó con más de una docena de asistentes siendo atendidos por médicos.
September 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lajefa-casa-famosos-.jpg
Famosos
¿La Jefa SE EQUIVOCÓ o Aldo de Nigris no entendió en La Casa de los Famosos México?
Algo ocurrió en El Panel del Terror.
September 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
thalia-yolanda-diana-cazadora-.jpg
Famosos
El día en que Thalía y Yolanda Andrade atentaron contra la Diana Cazadora: “Me arrepiento”
La cantante confesó que una aparente travesura se salió de control y afectaron uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México.
September 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Consuelo-Duval-infidelidad.jpg
Famosos
Consuelo Duval protagonizó su propia novela e hizo todo para conocer a la amante de su esposo
La actriz recordó cómo descubrió la infidelidad de su pareja y qué hizo para encarar a la novia del padre de sus hijos.
September 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez