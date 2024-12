Uno de los imputados por la muerte de Liam Payne hizo una FUERTE confesión

El camarero de nombre Braian Nahuel Paiz, uno de los imputados por la muerte de Liam Payne , confesó que se drogó con el ex integrante de One Direction unos días antes de su muerte en el hotel CasaSur en Argentina. Esta declaración ocurre semanas después de que él mismo contara a los medios locales que había tenido “algo íntimo” con el cantante.

En una nueva declaración a TMZ, el camarero argentino de 24 años aclaró que no aceptó dinero de Payne, ni siquiera uno de los regalos que este le quería hacer: un costoso Rolex. Pero admitió que una noche estuvieron bebiendo whisky y consumiendo cocaína.

Liam Payne murió tras caer de un balcón en el tercer piso de un hotel. Instagram Liam Payne

Paiz insiste en que él no suministró ni facilitó las drogas al cantante y compositor británico, cargos por los que está siendo investigado por la policía: “Dicen que soy el dealer, que llevo drogas, que las vendí y la verdad es que no, no las vendí”.

¿Liam Payne tuvo intimidad con el camarero imputado?

Braian Nahuel Paiz ya había hecho una declaración a los medios sobre cómo conoció a Liam Payne antes de su muerte. Explicó que lo encontró en un restaurante y allí fue donde intercambiaron contactos. Luego, se reunieron en un hotel distinto en donde el artista se hospedó antes de CasaSur, y finalmente se volvieron a ver 3 días antes de su muerte.

“Pasamos la noche juntos, consumimos drogas porque la verdad es que pasó algo íntimo. No fue nada agresivo, se portó muy bien conmigo, fue muy dulce. Me preguntó si estaba bien”, contó el joven a Telefe Noticias.

Recientemente, en TVyNovelas te contamos que la investigación porla muerte de Liam Payne había avanzado, pues las autoridades imputaron a dos personas más:

Esteban Reynaldo Grassi (el jefe de seguridad del hotel).



Gilda Martín (la gerenta del hotel).

¿De qué murió Liam Payne?

Liam Payne murió a causa de unas hemorragias internas y externas que “eran incompatibles con la vida”, según el dictamen forense.

Se cree que el cantante de “Strip That Down” intentó huir de su habitación en el hotel después de que los empleados lo llevaran allí a la fuerza por los empleados del lugar, quienes afirman que estaba drogado.