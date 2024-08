¡Igualitos! William Levy se animó a un drástico cambio de look para parecerse más a su hijo: FOTO

William Levy no solo dejó atrás su relación con Elisabeth Gutiérrez , ahora también parte de su imagen con este nuevo look.

William Levy no solo está disfrutando la vida junto a su hijo, Christopoher Alexander, en unas merecidas vacaciones en Grecia. Sino es que también está dispuesto a tomar un rumbo distinto en su vida, al hacer un cambio radical en su imagen, algo que no había hecho en casi 20 años.

¿Cuál es la nueva imagen de William Levy?

Motivado por su hijo, el actor y modelo cubano tomó la rasuradora y se quitó la barba y el bigote, detalles que ya eran parte de su estilo en sus papeles en telenovelas.

En una publicación en Instagram de una selfie, Levy escribió: “Me va la gente de aquí y allá… Love you all. Por cierto, no me afeitaba así desde hace casi 20 años. Fue mi hijo quien me dio una cuchilla y me dijo: ‘dale papi, quítale esa barba, así te pareces un poco más a mí’”.

William Levy presumió a sus seguidores el nuevo look. (Instagram @willevy)

La foto de William Levy llamó la atención de más de 380 mil de sus seguidores, quienes le demostraron su apoyo en esta nueva faceta. Eso sí, no dejaron pasar los piropos por lo guapo que se miraba.

En los comentarios, se pueden leer opiniones como: “Qué lindo que nos hagas partícipes de tu post. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Te quiero”, “Fue hermoso el regalo que nos acabas de hacer. Con o sin barba, siempre eres el más bello”, “Qué bonito te queda. Destronados Zeuz, Poseidón y Apolo”, y “¡Wuaooo guapo! Te queda muy bien. Más joven aún”.

¿Cómo la están pasando William Levy y su hijo en Grecia?

En sus vacaciones en Grecia, William Levy y su hijo enamoraron no solo con esta bella experiencia de padre e hijo, sino también con varios posteos juntos.

Uno de ellos llamó la atención por una canción que colocó en el fondo: ‘Pa’ los Haters’, mientras el actor de telenovelas le enseñaba un truco de magia a su primogénito, que bien terminó siendo una broma.

Este nuevo William Levy salió a la luz después de su separación con Elisabeth Gutiérrez tras dos décadas de relación. ¿Coincidencia?