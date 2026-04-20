Hoy Soy El Chef: Quién es quién de las 9 parejas participantes de la temporada 2026

El reto ya está en marcha y no hay vuelta atrás: Hoy soy el chef inicia su segunda temporada dentro del matutino Hoy, consolidándose como uno de los segmentos más atractivos de la televisión mexicana. Entre ingredientes, nervios y cronómetros corriendo, las celebridades se enfrentan a una dinámica que exige algo más que carisma: aquí hay que resolver, improvisar y, sobre todo, lograr que el sabor hable por sí solo.

Lejos de sentirse como una repetición, esta nueva etapa deja claro desde el inicio que la intención es evolucionar. La cocina vuelve, sí, pero con ajustes que elevan el nivel de exigencia y que obligan a los participantes a salir completamente de su zona de confort. Bajo la conducción de Andrea Legarreta, el reality se mueve entre el entretenimiento y la presión real, en un equilibrio que ha resultado clave para conectar con el público.

La productora Andrea Rodríguez lo resume así en entrevista con TVyNovelas: “Estoy muy feliz con esta segunda temporada de Hoy soy el chef, la cocina donde todos quieren estar. En esta edición tengo nueve parejas, porque vamos a hacerlo durante seis semanas, es decir, una semana más en comparación con la temporada pasada”. El cambio no es menor. Más tiempo al aire implica más desgaste, más evolución… y también más posibilidades de equivocarse.

El elenco está compuesto por 18 famosos organizados en duplas, una fórmula que se mantiene como eje del programa.

“Tengo 18 participantes. Galilea Montijo estará con Claudia Troyo. Elizabeth Álvarez con Gloria Sierra, Jorge Loza con Mayte Carranco, Arath de la Torre con Shiky, Adriana Leal con El diablito; Tania Rincón con Ana Caty Hernández; Andrea Escalona con Jimena Longoria, Mariana Botas con Jessica Segura y Nicola Porcella con Omar Fierro”, detalló la productora.

¡Cerramos la alfombra roja con estas parejas increíbles! #HoySoyElChef 🔥🥳 pic.twitter.com/yY1rolnqmM — Programa Hoy (@programa_hoy) April 20, 2026

Desde el arranque, queda claro que el casting apuesta por contrastes. Hay quienes llegan con cierta experiencia frente a la cocina y otros que prácticamente parten desde cero. En ese choque de estilos está buena parte del atractivo. Omar Fierro, por ejemplo, no dudó en bromear sobre su compañero Nicola Porcella al aceptar el reto: “Yo la verdad acepté este reto porque sé que adentro de ti es como un submarino… que en el fondo no eres tan sonso para cocinar”.

Ese tipo de comentarios reflejan el tono del programa: cercano, relajado, pero con una competencia que poco a poco se vuelve más seria. Nicola, conocido por su paso por realities y su crecimiento en la televisión mexicana, representa justamente ese perfil que deberá demostrar que puede adaptarse a un terreno completamente distinto. Pero si algo define a Hoy soy el chef es su enfoque en la relación entre los participantes. A diferencia de otros realities donde el conflicto es el motor, aquí la apuesta está en la conexión.

“Justamente parte de Hoy soy el chef es que se lleven bien o se conozcan de algún lado… el objetivo es que sean amigos”, explicó Rodríguez a esta publicación.

Esto cambia por completo la narrativa: la clave no es competir contra el otro, sino aprender a trabajar con alguien más bajo presión. Y esa presión no tarda en aparecer.

Desde los primeros días, las dinámicas dejan ver que no basta con tener buena actitud. Los retos son más variados y exigen mayor técnica. “En cuanto a la dinámica, estamos buscando cosas distintas, nuevas recetas… el público pide que haya de todo”, comentó la productora. La respuesta se traduce en semanas temáticas que obligarán a los participantes a adaptarse constantemente. “Vamos a tener una semana mundialista… también estará la semana de los huevos… no nos vamos a ir solamente con preparaciones mexicanas”.

Esto implica un cambio importante: el reality se abre a una cocina más diversa, donde el reto no solo es ejecutar bien, sino entender diferentes estilos. La improvisación es parte del juego, pero ahora con menos margen de error.

Llegaron las primeras 4 parejas a la alfombra de #HoySoyElChef 🔥🧑🏻‍🍳👩🏻‍🍳 pic.twitter.com/OdECVKRe4T — Programa Hoy (@programa_hoy) April 20, 2026

Dentro de esta dinámica, hay parejas que parten con ventaja por su cercanía previa.

Mariana Botas y Jessica Segura, por ejemplo, trasladan su complicidad a la cocina, mientras que Tania Rincón llega con experiencia previa en el formato y lo deja claro: “En la edición pasada lo dimos todo… vengo recargada y con el mejor esfuerzo”.

Otras duplas generan expectativa por su contraste. Adriana Leal y “El Diablito” Barrientos, por ejemplo, se describen como equilibrio puro: “En 20 años hemos compartido fiestas… pero nunca una cocina, ¿qué pasará?”, comentó ella, anticipando una dinámica impredecible. Y luego están las combinaciones que suman un elemento emocional. La participación de Mayte Carranco y Jorge Losa no pasa desapercibida, sobre todo por su historia previa, algo que la propia productora reconoció con humor: “…terminaron siendo unos buenos ex y qué tal que haya recalentado o surja algo, uno nunca sabe”.

Ese tipo de guiños convierten al reality en algo más que una competencia culinaria: también es un espacio donde las relaciones evolucionan frente a la cámara.

Uno de los cambios más comentados es el de Galilea Montijo, quien deja su papel como comensal para integrarse como participante. “… era la comensal de oro, porque ahora serán El Negro Araiza y Paul Stanley: uno será Michel y el otro Lin”, explicó Rodríguez. Y subrayó: “Galilea se vuelve participante por primera vez en uno de nuestros realitys”.

El giro no solo refresca el formato, también redefine el equilibrio dentro del programa, colocando a una de sus figuras más fuertes en una posición completamente distinta. En cuanto a la evaluación, el reality mantiene un estándar alto. “Regresa como juez Teresa Rodríguez, pero tenemos una nueva adquisición: el chef Oropeza… el jefe de la cocina es Mariano Sandoval”, explicó la productora. Aquí no hay concesiones: cada platillo será evaluado con rigor, donde el sabor sigue siendo el criterio principal.

A esto se suma un elemento estratégico que añade tensión: “Paul y Raúl van a entregar una estrella a alguno de los concursantes para que al final se la vayan cosiendo en su filipina”.

Este recurso introduce una capa adicional de juego, donde no solo importa el desempeño inmediato, sino la acumulación de ventajas.

La estructura semanal también mantiene momentos clave. A lo largo de los días, distintas parejas se enfrentan acumulando puntos, mientras que hacia el cierre se definen las duplas en riesgo. En esos momentos, el público y las estrellas invitadas pueden influir en el destino de los participantes, reforzando la conexión con la audiencia.

Con un calendario definido de seis semanas, y una final prevista antes el arranque del Mundial, el reality tiene un recorrido claro que obliga a los concursantes a evolucionar rápidamente. No hay tiempo para adaptaciones lentas: quien no responde, se queda atrás.

Más allá de la cocina, Hoy soy el chef funciona como un reflejo de lo que mejor entiende la televisión actual: el público no solo quiere ver talento, también quiere ver procesos, errores y relaciones reales. Aquí, cada plato cuenta una historia, pero cada interacción también suma.

En esta segunda temporada, el programa no solo regresa, se reafirma. Ajusta su ritmo, eleva su exigencia y apuesta por una mezcla que combina técnica, emoción y entretenimiento. Porque si algo queda claro desde el arranque, es que en esta cocina no gana quien mejor se ve… sino quien logra sostener el sabor cuando la presión está al máximo.

