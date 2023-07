Horóscopos semanales del 24 al 30 de julio de 2023, por Paco Segovia

HORÓSCOPOS DE FUEGO

ARIES

(Marzo 21-Abril 19)

Esta semana te volverás adicta(o) al trabajo, ya que en esta nueva etapa te sentirás llena(o) de energía y con ganas de superarte día con día, así que aprovecha esta nueva racha. Alguien en tu familia está enfermo y necesitará de tu ayuda y apoyo; la economía no bastará, también estar presente y hacer que esa persona se sienta acompañada y que cuenta contigo.

DÍA: VIERNES

COLOR: CAFÉ

NÚMERO: 3

LEO

(Julio 23-Agosto 22)

Arranca tu cumpleaños y te encontrará tu alma gemela, así que debes estar muy pendiente, abre los ojos, pero principalmente el corazón; date una nueva oportunidad de volver a amar. Debes ser muy imparcial en los pleitos que puedan surgir entre amigos, no te cargues de situaciones que no son tuyas y deja que los demás resuelvan sus historias. El dinero comenzará a llegar y podrás pagar tus deudas.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: ROSA

NÚMERO: 67

Eduin Caz es Leo, nació el 30 de julio de 1994.

SAGITARIO

(Noviembre 22-Diciembre 21)

Alguien te pedirá perdón después del daño que ha hecho en ti o que hizo en el pasado, y te sorprenderás de todo lo que te dirá; las cosas no volverán a ser igual, pero esto servirá para cerrar ese ciclo que estaba abierto. Cuida mucho cómo hablas, eres muy claridoso y eso te ha acarreado problemas. podrías hasta sonar vanidoso o presumido, y eso no le gusta a los demás; aprende a ser más empático.

DÍA: LUNES

COLOR: ROJO

NÚMERO: 46

HORÓSCOPOS DE TIERRA

TAURO

(Abril 20-Mayo 20)

Renovarte y no quedarte atrás será lo único que te puede salvar para que tengas nuevos inicios en tu vida, un nuevo empleo, una nueva casa, incluso un cambio de ciudad o país. Cuando un lugar ya no te da, lo mejor es irse hacia nuevas tierras que den más frutos; no te quedes en el mismo sitio. El amor te acompañará en tus procesos difíciles, tener una pareja siempre ayuda a que el camino sea más ligero.

DÍA: DOMINGO

COLOR: GRIS

NÚMERO: 89

VIRGO

(Agosto 23-Septiembre 22)

Sigue tu instinto, no te dejes llevar por los demás y menos en temas de negocios o dinero; pon atención en todo lo que vayas a hacer antes de dar un paso para que no te vayan a hacer de chivo los tamales. Pon en orden tu relación, se la han pasado peleando hasta por cosas que no tiene sentido; eso te llena de malas energías y por eso no pueden avanzar en sus planes.

DÍA: MARTES

COLOR: NARANJA

NÚMERO: 3

CAPRICORNIO

(Diciembre 22-Enero 19)

Libérate de las cadenas emocionales que te tienen detenido, ya es hora de poner un orden en temas de pareja; no debes permitir el abuso de nadie, tienes que darte el valor que mereces. Sacar gente de tu vida será doloroso pero necesario. El dinero en camino que tanto falta en estos tiempos, sólo cuida cómo lo gastas o en qué lo usas.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: BLANCO

NÚMERO: 10

HORÓSCOPOS DE AIRE

GÉMINIS

(Mayo 21-Junio 20)

Cuida tu hogar, pon atención en todos aquellos cambios o modificaciones que necesita; recuerda que tu hogar es un templo que debe estar lo más limpio y bonito que se pueda, y así llegará el dinero y la prosperidad. Cuidado con los chismes que se pueden generar; problemas fuertes, cierra la boca. Buena racha económica comenzará para ti. En la salud, atención con tus niveles en la sangre.

DÍA: VIERNES

COLOR: AMARILLO

NÚMERO: 5

LIBRA

(Septiembre 23-Octubre 22)

Ya no puedes permitir estancarte, ya llevas tiempo así y lo más importante es que el tiempo se va muy rápido y no regresa, así que nada de perder el tiempo. Libérate ya, son otros nuevos tiempos. Cuídate mucho de una persona que está cerca de ti y le encanta andar haciendo hechizos para su beneficio, protégete de este tipo de personas. Vendrán buenas noticias laborales que te pondrán feliz. Cuida mucho las dolencias musculares.

DÍA: MARTES

COLOR: MORADO

NÚMERO: 90

ACUARIO

(Enero 20-Febrero 18)

Usa tu sabiduría, te ayudará a salir de ese hoyo donde te encuentras; recuerda que hay veces que nosotros debemos avanzar y salir por nuestra cuenta sin esperar nada de nadie, pero viene muy buena racha. Hay que levantar la autoestima, verás cómo todo lo demás comenzará a avanzar; si necesitas ayuda profesional, lo mejor es buscarla, la depresión y la ansiedad podrían acabar con tu vida emocional. El dinero no te va a faltar.

DÍA: MIÉRCOLES

COLOR: VERDE

NÚMERO: 44

HORÓSCOPOS DE AGUA

CÁNCER

(Junio 21-Julio 22)

Tiempos de alegría llegan a tu vida en el terreno laboral o de negocio ,ya te hacía falta respirar y tener paz, aprovéchalo; por otro lado, descubrirás el engaño de una persona que está muy cerca de ti, te dolerá mucho y lo peor será la desilusión, pero la vida está llena de esto, lo importante es saber manejar estas situaciones para que el dolor sea menor. Te encontrarás con alguien del pasado, te dará gusto.

DÍA: LUNES

COLOR: VIOLETA

NÚMERO: 5

ESCORPIÓN

(Octubre 23-Noviembre 21)

No te queda hacerte la víctima, más bien, tendrás que reconocer que la has regado con esa persona y que tu carácter te cegó y tu reacción dejó mucho que desear; ahora hay que arreglar esta historia, ofrece disculpas y soluciona todo, así te irá mejor. El dinero no será problema estos días, tendrás más de lo necesario, sólo sigue aportando a aquellos que necesitan.

DÍA: VIERNES

COLOR: PLATA

NÚMERO: 8