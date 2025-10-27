Hombre de 80 años afirma tener una relación con Shakira y la demanda por 100 millones de dólares

La cantante colombiana Shakira está en medio de una complicada situación legal en Miami, Florida, pues un hombre de 80 años presentó una demanda por 100 millones de dólares en su contra.

El sujeto identificado como David Rashidian acusa a la intérprete de fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor, sin embargo, el equipo legal de la compositora sostiene que se trata de un caso de suplantación de identidad.

El paparazzi español Jordi Martin, colaborador de ‘El Gordo y La Flaca’ indicó que el proceso comenzó en marzo pasado. Según los documentos, Rashidian afirma que Shakira lo contactó hace tres años a través de redes sociales para “hacer negocios”.

Durante ese tiempo, asegura haber entregado a la colombiana aproximadamente 140 mil dólares para cubrir diversos gastos, incluyendo hoteles e imprevistos médicos de su familia.

El demandante también alega haber proporcionado 3 mil 500 dólares para gastos de emergencia durante un supuesto viaje de Shakira a Cuba.

Además, sostiene que firmó un contrato con Shakira para publicar juntos un libro de memorias y realizar 100 conciertos en una gira internacional.

Las pruebas presentadas por David, como capturas de pantalla de conversaciones en Facebook, mensajes de texto y otro documentos, no parecen corresponder a la verdadera Shakira. “Se ve que no es la Shakira de verdad”, afirma el abogado criminalista.

El fotógrafo destaca que la demanda incluye una supuesta licencia de conducir de Shakira, varios tickets de avión pagados por Rashindian, una tarjeta de regalo de 500 euros, varios correos electrónicos y una carta donde se acusa a la cantante de incumplir el contrato.

“Todo parece indicar que se trata de alguien que se ha hecho pasar por Shakira durante tres años para estafar a ese señor”, dijo el colaborador de ‘El Gordo y La Flaca’.

Recientemente, se llevó a cabo una audiencia en la que el abogado de Shakira solicitó la suspensión del caso, argumentando que se trata de “una clara suplantación de identidad” y que la colombiana no ha tenido ningún contacto con el demandante.

Brad Pitt y Enrique Iglesias

Otros casos de suplantación de identidad ya se han identificado. En enero pasado, una decoradora francesa dio a conocer que fue víctima de una estafa millonaria cuando un impostor se hizo pasar por Brad Pitt. Usando imágenes falsas y pretextos médicos la convenció de transferir cerca de 830 mil euros.

Por otro lado, en marzo pasado, una mujer denunció que alguien se hizo pasar por Enrique Iglesias durante más de dos años, manteniendo una relación virtual y solicitándole dinero en forma de tarjetas de regalo y pagos menores, lo que le provocó una pérdida de miles de dólares.