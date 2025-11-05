Suscríbete
Hilda Aguirre sufrió aparatosa caída en Acapulco el día de su cumpleaños; ¿Cuál es su estado de salud?

Tras varios meses en recuperación, esto es lo que se sabe de la salud de la primera actriz.

November 05, 2025 
Ericka Rodríguez
Hilda-Aguirre.jpg

La estrella de cine sufrió un terrible accidente en Acapulco.

La caída fue tan grave que de haberse pegado en la cabeza, “ahí quedaba”.

En los primeros días del mes de agosto pasado, la primera actriz y estrella de cine, Hilda Aguirre, sufrió un terrible accidente en el que terminó con varias fracturas. La estrella se disponía a festejar su cumpleaños en Acapulco y lo que sería un día de festejo y alegría terminó en una sala de hospital con varias cirugías.

La protagonista de ‘Soy Ye-Yé’ confirmó que se cayó al borde de una alberca y el golpe fue tan fuerte que le provocó fracturas en tibia y peroné.

Fue a través de las redes sociales que Hilda narró el accidente que la ha tenido los últimos meses en recuperación.

¿Cómo se accidentó la primera actriz Hilda Aguirre?

“Fuimos a festejar Patricia Herrejón y yo a Acapulco mi cumpleaños y resultó que el primer día que llegamos al club de yates, fuimos, nos dimos nuestro masaje, estuvimos en el sol y de repente me dijo ‘métete comadre a la alberca’, y de dar un paso nada más… el pie se me quedó atrás y la pierna que ya llevaba para la piscina entró y el otro se quedó volteado, totalmente al revés. Se me rompió el tobillo, se me rompió el talón y solamente tengo 11 clavos y también una placa”, explicó Aguirre para el comunicador Mauro Godoy.

En una entrevista previa, la actriz de ‘Hermanita Dinamita’ expresó que la caída fue tan grave que de haberse pegado en la cabeza, “ahí quedaba”, dijo.

La primera actriz Hilda Aguirre, nos cuenta de la aparatosa caída que sufrió en Acapulco y continúa en recuperación. #cinemexicano #SorYeye #HildaAguirre

Luego de tres meses de reposo y rehabilitación, la estrella de cine ha mostrado franca mejoría y aunque le faltan varios meses más para poder apoyar su pie y caminar con la mayor normalidad, sigue optimista.

Doña Hilda aprovechó para mandar un recordatorio a sus seguidores tras la dolorosa caída que sufrió. “Lo más importante del mensaje, de que de alguna manera se cuiden de los hoyos que hay alrededor de las albercas”, indicó.

Lejos de los escenarios por otro accidente

En 2024, la primera actriz ofreció una entrevista donde confirmó que no volvería a trabajar en las pantallas, tras muchos años previos de ausencia.

El año pasado, con 75 años de edad, doña Hilda se encontraba en optimas condiciones para actuar, sin embargo expresaba que no deseaba verse mal frente a su público. Además, destacó que su motivación se había apagado.

“Yo ya no trabajo desde hace mucho tiempo porque tuve un accidente automovilístico. Me rompí la cara en nueve pedazos, la nariz se me despegó, el ojo se me despegó. Llevo 9 operaciones. Extraño todo”, comentó en entrevista con el reportero Eden Dorantes.

¿Cómo fue el accidente que la alejó de la actuación?

Fue en agosto de 1986 cuando la actriz y su esposo, Mariano González Zarur, exgobernador de Tlaxcala, tuvieron un terrible accidente cuando viajaban en la carretera México-Puebla.

El vehículo se impactó contra un camión y el choque le provocó severas lesiones en el rostro a doña Hilda Aguirre, por lo que tuvieron que reconstruirle por fracturas y desprendimientos.

Inicialmente, tuvo que someterse a cinco operaciones que incluyeron una prótesis en el pómulo. Después del período de recuperación recomendado por los médicos, regresó al cine con películas como ‘Pasaporte a la muerte’, en 1988, y a la televisión con telenovelas como ‘Dulce desafío’, de 1988-1989.

Todo transcurría con normalidad hasta octubre de 2015, cuando tuvo que volver a operarse porque la prótesis se malogró. Desde aquella cirugía, la actriz se sometió a otras 7 intervenciones quirúrgicas en un lapso de cinco meses debido al riesgo de los daños secundarios.

Posteriormente se sometió a otras dos operaciones. El propósito primario era salvar su rostro, tanto en los tejidos del interior como la piel al exterior. Uno de los estragos fue una ligera deformación del ojo izquierdo. Sin embargo, para Hilda Aguirre es un motivo de malestar que la ha llenado de inseguridad.

“No me interesa volver a trabajar porque no me siento segura. (Le tengo miedo) a verme mal. Miren cómo tengo el ojo, es una desesperación, y no me van a contratar llevando lentes (oscuros) todo el día”, finalizó.

