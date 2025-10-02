Suscríbete
Hijo de Camilo Sesto en terrible estado mental y físico; fans piden ayuda: “es muy triste y desolador”

‘Camilín’ puso en alerta a los seguidores de su padre tras publicar fotos y videos en lamentable estado.

October 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
El hijo de Camilo Sesto vive inmerso en las drogas desde la muerte de su padre.

“Sheyla por favor necesitas ayuda, te estás autodestruyendo, cúrate”.

Recientemente se cumplieron seis años de la muerte del cantante español Camilo Sesto, quien es recordado con cariño por su talento musical, sin embargo, el que preocupa es su hijo.

Y es que ‘Camilín’, como es conocido el único hijo del intérprete, está sumido desde hace varios años en una delicada crisis de salud mental y física.

Camilo Blanes, contra todos los pronósticos, pintaba para convertirse en el sucesor de Sesto, pues comenzó su carrera y un orgulloso Camilo lo presentaba en el escenario, augurándole un futuro brillante, sin embargo, tras su muerte en 2019, ‘Camilín’ se alejó de la música y cayó en las adicciones.

“Es muy triste y muy desolador que no haya nadie que la pueda ayudar”, se lee en una publicación de Blanes, quien se hace llamar ‘Sheila Devil’, al cambiar su expresión de género.

Fue en 2023 cuando Blanes comenzó con sus problemas mentales que lo hicieron lucir desmejorado mientras usaba distintas pelucas y se volvía dependiente de las sustancias al interior de la mansión que le heredó su padre.

Fans de Camilo Sesto piden ayuda

Camilo Blanes o ‘Sheila Devil’, de 42 años, no deja de recibir consejos, súplicas y oraciones para que se acerque a profesionales y pida ayuda ante sus problemas de adicciones.

Seguidores, sobre todo de Camilo Sesto, le escriben continuamente para aconsejarlo ante la vida tan triste que lleva desde hace más de dos años, cuando se refugió en la casona que le heredó su padre, ubicada en Torrelodones, a unos 30 kilómetros de Madrid, en España.

“Sheyla por favor necesitas ayuda, te estás autodestruyendo, cúrate. Mucha gente como tú se ha curado. Lucha por salir de ese infierno. Las personas que te queremos y admiramos sufrimos. Si te pasara algo, piensa que destrozarías a tu madre. Queremos verte bien y feliz. Encontrarás personas que estén contigo porque te aprecien y no quieran aprovecharse de ti”, le escribió un cibernauta.

Fortuna despilfarrada

Se estima que Camilo Sesto dejó en herencia a su único hijo más de 2 millones de euros en activos financieros. Una cantidad que no es sólo económica, pues en ella se encuentra también la mansión de Torrelodones, una parcela de 2,500 metros cuadrados en la misma localidad y una casa unifamiliar ubicada en la urbanización La Chopera, en Las Rozas.

Además, recibe anualmente unos 200 mil euros al año por los derechos de autor de las canciones de su padre, que fue el autor de temas como ‘El amor de mi vida’, ‘Perdóname’ o ‘Jamás’.

Si bien no se sabe cómo están las finanzas de ‘Camilín’, todo apunta a que está haciendo un uso desmedido de la fortuna que recibió. Así lo afirma su entorno más cercano, que ha asegurado en varias ocasiones que no puede controlar sus excesos.

Ericka Rodríguez
